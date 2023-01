Panoramica sull’industria del gioco in Italia

Quella del gioco d’azzardo legale è una delle industrie più fiorenti nel nostro Paese in questo momento e si prevede che il trend di crescita proseguirà anche nel 2023. L’interesse degli italiani di tutte le età per il gambling sembra essere in costante crescita.

Quello del gioco d’azzardo è uno dei pochi settori che non solo non sembra aver subito particolari contraccolpi negli ultimi anni nonostante il susseguirsi di eventi sfavorevoli che hanno scosso l’economia mondiale, ma, al contrario, pare aver registrato una crescita senza precedenti.

A confermarlo sono i dati dell’anno che si è appena concluso. Pare che oltre 65 miliardi di euro siano stati raccolti nel primo semestre del 2022. Ricevitorie e agenzie di scommesse continuano a essere molto frequentate e un crescente interesse è accordato soprattutto alle piattaforme di gioco digitali. Il mercato dei giochi per casinò è il segmento più promettente e si prevede un’ulteriore crescita nel corso del 2023, grazie all’aumento del reddito pro capite, alla capillare diffusione degli smartphone e un graduale alleggerimento della regolamentazione sul gioco online.

Le nuove tecnologie stanno favorendo il passaggio dal gioco on-site al gioco digitale. La possibilità di accedere ai giochi senza il vincolo di uno spazio fisico è l’aspetto più interessante e vantaggioso del gioco digitale. I casino online stanno registrando un costante aumento di giocatori di tutte le età, attratti da un’offerta estremamente ampia e variegata ed effetti grafici sempre più avanzati e accattivanti. La possibilità di accedere al gioco da computer e soprattutto dai dispositivi mobili ha favorito un aumento della partecipazione dei più giovani. La diffusione del gioco online ha favorito anche un aumento della partecipazione femminile. Molti giochi sono dedicati specificatamente al pubblico femminile, tra cui per esempio le slot machine Moon Princess 100, Lucky Lady’s Charm Deluxe e Legend Of Cleopatra Megaways. Le donne sono attratte soprattutto dalle slot machine e da giochi come il bingo, mentre gli uomini e i giovani prediligono le scommesse sportive e i giochi da tavolo, come il poker e il blackjack.

Oltre ai classici giochi per casinò, come sette e mezzo, blackjack, poker e le slot machine, i gamer possono giocare alla roulette live con croupier professionisti dal vivo. Grazie alla realtà virtuale, viene ricreata l’atmosfera di una vera casa da gioco, offrendo un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente e suggestiva. C’è poi la sezione arcade, che proietta i gamer direttamente negli anni Ottanta, ricreando il mood delle sale giochi addirittura riproducendo il tipico suono delle macchine dei gettoni. Notevoli opportunità di crescita deriveranno anche dall’inclusione delle criptovalute come monete standard.



Scommesse sportive

Le piattaforme di gioco online in genere hanno una sezione dedicata alle scommesse sportive a cui gli utenti possono accedere comodamente sia da computer sia da mobile con il cellulare o il tablet. È possibile scommettere su un ampio ventaglio di discipline sportive, tra cui calcio, tennis, basket, pallavolo, automobilismo, motociclismo, sci, ciclismo, pugilato, rugby, hockey su ghiaccio, cricket, golf, pallamano, biliardo, squash e persino talent show, programmi televisivi ed eventi musicali di vario genere, come per esempio X Factor, Ballando con le Stelle e il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda il settore del betting, la raccolta del primo semestre dello scorso anno è cresciuta del 25% rispetto al 2019, trainata dalle scommesse sportive online, con oltre 5 miliardi di euro e un aumento del 40% rispetto al 2019.



Lotterie, Lotto e Gratta e Vinci

È stato registrato un aumento anche nelle giocate relative alle lotterie istantanee e al Lotto e cresce il mercato dei Gratta e Vinci. Al momento sono disponibili diverse tipologie di Gratta e Vinci, con diverse probabilità di vincita, tra cui per esempio “Nuovo Sette e Mezzo” che, al costo di un euro, offre una probabilità di vincita dello 0,0002%. Ci sono poi “Turista per 10 anni” e “M’ama non M’ama”, che costano rispettivamente 2 e 3 euro e offrono probabilità di vincita pari allo 0,000024% e 0,000019%. “Il Miliardario” ha un costo di 5 euro e una probabilità dello 0,000016%, mentre “Triplo Colpo” costa 10 euro e ha una probabilità di vincita dello 0,000011%, con importo massimo di 2 milioni di euro.

Il gioco del Lotto, un tipo di lotteria alla quale possono accedere gli utenti maggiorenni in possesso di un codice fiscale, fa storicamente parte della tradizione italiana. È possibile giocare sia online sul sito di Lottomatica che offline nelle ricevitorie autorizzate. Anche per il mercato delle lotterie in Italia è prevista una crescita nel corso del 2023, benché a un ritmo inferiore rispetto a quello dei casinò.

Crediti fotografici: Pavel Danilyuk via Pexels