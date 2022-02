Palindromo, che passione da destra a sinistra

Da destra a sinistra indifferentemente, altro che politica, senatori e parlamentari. In piena virtù della ripetizione del 2 oggi funziona così. Simmetrica nella sua lettura, nel corso del nuovo secolo ha apparecchiato la tavola con noi per ben 6 volte e prima della fine ci tornerà a trovare altre 6.Forse ci chiamerà ma non potremo apparecchiare, sarà il 29-02-2092.E rientriamo ad oggi nella genesi, nell’etimologia del termine che deriva da due parole del greco,palin ossia indietro e dramein che sta a correre. Ma c’è di più, é una data ambigramma che può essere letta capovolta o con la testina in giù. Insomma numerologia e simboli al diapason, con tutto il fascino che determinano numeri e sequenze senza scomodare cabala e smorfia che sarebbe un altro film, tutta un’altra storia. Sintonizzatevi questa sera alle 22,22 e fate un respiro profondo, sarà roba forte.Noi nel nostro piccolo pubblicheremo queste piccole strofe alle 22,22 per onorare il tutto. Ad maiora.

Zero Biscuit di Mauro Lama