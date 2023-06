Palazzetto Blu Zane, “un viaggio intorno al mondo “

Centre de musique romantique française, con sede a Venezia, è la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese (1780-1920), concepisce e progetta programmi incentrati sul repertorio romantico francese.

VENEZIA – Il Palazzetto Bru Zane offre una stagione musicale 2023-2024 piena di viaggi e di omaggi: due festival a Venezia in autunno e in primavera e tanti appuntamenti internazionali, con opere che ci faranno fare un giro del mondo con le loro storie e con i luoghi che hanno ispirato i compositori. E poi alcuni anniversari importanti da ricordare: i duecento anni dalla nascita di Édouard Lalo (1823) e i cento anni dalle morti di Gabriel Fauré e di Théodore Dubois (1924).



Programma

Il festival Mondi riflessi si terrà a Venezia dal 23 settembre al 27 ottobre. Farà sentire come i compositori francesi useranno le sonorità della Spagna, Portogallo, India, Giappone, Algeria, Egitto e altri luoghi. Ci saranno concerti per voce, pianoforte, chitarra, violino e violoncello.

Tra gli eventi in programma anche La Montagne noire di Augusta Holmès a Dortmund e Le Tribut de Zamora di Charles Gounod a Saint-Étienne.

In primavera le porte del Palazzetto Bru Zane di Venezia si apriranno per ospitare Gabriel Fauré e i suoi allievi nel festival Il filo di Fauré dal 23 marzo al 23 maggio 2024. Le mélodies e la musica da camera dell’autore del Requiem, che oggi godono di meritata fama, acquistano maggiore valore se ascoltate vicino a pagine più intime firmate dai suoi discepoli. Colui che la generazione di Ravel scelse come vero e proprio patrono di una nuova modernità ritrova così il suo giusto posto.

In Québec, per il ciclo Palazzetto Bru Zane Canada, le celebrazioni dedicate a Fauré comprenderanno Dubois, suo predecessore alla guida del Conservatorio di Parigi.

Non verranno a mancare le compositrici e i compositori francesi. Ci saranno festival, concerti e opere in varie città. Ascolteremo le musiche di Juliette Dillon, Henriette Renié, le sorelle Boulanger, Mel Bonis, Louise Bertin, Charles Lecocq e altri. Vedremo anche opere divertenti e il café-concert. E non scorderemo Lalo, il cui Le Roi d’Ys sarà in scena a Budapest e ad Amsterdam.