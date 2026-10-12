Padova, oltre 130 giovani al primo convegno di Creature: al centro il rapporto tra libertà, giustizia e istruzione

Alla Scuola della Carità di San Francesco il debutto dell’associazione con “Proposte di cultura e libertà”. Tre sessioni dedicate al diritto, all’impresa e all’autonomia educativa per aprire un confronto sui temi del presente

PADOVA – Oltre 130 giovani si sono ritrovati sabato 10 ottobre negli spazi della Scuola della Carità di San Francesco, a Padova, per il primo convegno dell’associazione Creature, intitolato “Proposte di cultura e libertà”. Un appuntamento che ha segnato l’esordio pubblico dell’associazione, con l’obiettivo di promuovere una riflessione culturale e intellettuale di ispirazione cristiana e libertaria, capace di andare oltre i circuiti dell’informazione mainstream e dei social network.

La partecipazione registrata ha accompagnato una giornata di confronto su questioni che attraversano la società contemporanea: il rapporto tra diritto ed etica, il ruolo dello Stato nell’economia e il valore della libertà educativa. I lavori si sono aperti con i saluti introduttivi e l’intervento del presidente di Creature, il magistrato Massimiliano Zaniolo.

Libertà e giustizia: il ruolo del diritto e della virtù

La prima sessione, coordinata dallo stesso Zaniolo, ha affrontato il tema “Quale diritto, quale libertà, senza virtù? La giustizia nell’epoca della proliferazione dei diritti statali”. Al centro del dibattito, il rapporto tra principi etici, ordinamento giuridico e intervento dello Stato.

Sono intervenuti Andrea Favaro, docente di Filosofia del diritto all’Università di Verona, Domenico Menorello, coordinatore della rete “Ditelo sui Tetti”, e Pino Morandini, già magistrato del Tribunale amministrativo regionale (TAR). I contributi hanno offerto diverse prospettive sul significato della giustizia e sui fondamenti della libertà individuale nel contesto attuale.

Impresa e globalizzazione: tra innovazione e assistenzialismo

Il secondo momento di approfondimento, moderato dal notaio Carlo Dianese, ha spostato l’attenzione sul mondo economico con il titolo “L’impresa tra innovazione e assistenzialismo: scelte produttive di fronte alla globalizzazione”.

Il confronto ha coinvolto Luigi Marco Bassani, storico delle dottrine politiche, collegato dagli Stati Uniti, Paolo Battaglino, consulente aziendale e vicepresidente di Creature, e Filippo Giacinti, assessore regionale al Bilancio.

La sessione ha posto al centro le scelte produttive delle imprese in uno scenario internazionale complesso, affrontando il rapporto tra iniziativa economica, innovazione e politiche pubbliche.

Istruzione e autonomia educativa

La terza sessione, condotta dall’avvocato Francesco Botti, è stata dedicata a “Interventismo statale e ideologie nell’istruzione: effetti sulla libertà e sull’autonomia educativa”.

A intervenire sono stati il filosofo Carlo Lottieri e l’imprenditore Novello Papafava, che hanno richiamato l’attenzione sul pluralismo scolastico e sulla libertà delle famiglie nelle scelte educative. Un tema che si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra istituzioni, modelli formativi e responsabilità educativa.

Creature, un percorso culturale destinato a proseguire

Con questo primo convegno, Creature avvia un percorso volto a creare occasioni di approfondimento e confronto su questioni giuridiche, economiche e sociali, attraverso una prospettiva che intreccia cultura cristiana e libertà individuale.

L’iniziativa non si esaurisce nella giornata padovana: l’associazione intende rinnovare l’appuntamento ogni anno, dando continuità a un ciclo di incontri orientato a stimolare un dibattito aperto e costruttivo. L’obiettivo è offrire uno spazio in cui le idee possano essere discusse e approfondite, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni nella lettura critica delle trasformazioni della società.

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