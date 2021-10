Ottobre Rosa: tutto esaurito questa mattina al camper della LILT a Casier

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Casier ha sostenuto la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, promossa dall’associazione Lilt di Treviso.

Questa mattina numerose donne casieresi, soprattutto giovani, hanno potuto approfittare dell’opportunità di sottoporsi a visita senologica gratuita nel camper della Lilt in piazza Leonardo Da Vinci a Dosson, dalle 9.00 alle ore 12.30.

Un importante controllo preventivo sul proprio stato di salute.

L’iniziativa ha riscosso grande successo: già venerdì scorso il link delle prenotazioni aveva registrato il tutto esaurito.

“Sono molto felice del grande interesse ma soprattutto dell’adesione di molte mie giovani concittadine – dichiara soddisfatta l’Assessore alle Politiche Sociali Leonella Mestriner – oltre una certa età l’invito al controllo senologico arriva automaticamente dalla Ulss della Marca Trevigiana, ma è molto importante che le giovani donne comprendano il valore di un esame preventivo. Il nostro scopo era proprio questo: dopo un anno e mezzo di fermo causato dall’emergenza sanitaria in corso, quello di oggi è stato un bel segnale per tutti. Voglio ringraziare la Lilt di Treviso per il grande lavoro che svolge in tutto il territorio e le donne di Casier e Dosson per la sensibilità su un argomento che sta molto a cuore a tutta l’amministrazione comunale. Il benessere e la salute dei nostri cittadini sono, da sempre, una nostra priorità”.