Ottobre Rosa: il Vaporetto della prevenzione sfila in Canal Grande

Si è svolto ieri mattina, lungo il Canal Grande, il corteo del Vaporetto Rosa, l’imbarcazione di Alilaguna che nei lunedì dell’Ottobre Rosa farà tappa in cinque località della Città Metropolitana (la prima è già avvenuta il 2 ottobre a Venezia) per portare il messaggio della prevenzione e offrendo la possibilità di sottoporsi, al suo interno, a delle visite senologiche gratuite. Il corteo, partito dalla stazione Santa Lucia alle 11, ha sfilato lungo il Canal Grande.

A comporlo sono stati il Vaporetto Rosa di Alilaguna, tre dragon boat delle Donne in Rosa, composti dalle vogatrici del Trifoglio Rosa di Mestre, dalle Pink Fire della Lilt, dalle Pink Lioness, da Akea Treviso e da una delegazione di Donne in Rosa del Cile, venuta a Venezia appositamente per l’occasione.

Oltre a queste, hanno sfilato anche tre imbarcazioni della remiera Ponte dei Sartori e una gondola a bordo della quale la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, la responsabile progetto Vaporetto Rosa per Alilaguna, Rachele Sacco, e il presidente di Lilt Venezia, Carlo Pianon, hanno seguito il corteo.

Erano presenti, inoltre, anche il vicepresidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Lorenzo Pacagnella e una rappresentanza di AVAPO Venezia.

“Siamo molto felici che anche quest’anno abbiano preso parte al corteo tutte le Donne in Rosa della città”, ha dichiarato la presidente Damiano. “In particolare, siamo state onorate della presenza di un gruppo di Donne in Rosa arrivate direttamente dal Cile che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito. Una partecipazione allargata che rientra in quell’ottica di espansione che vogliamo implementare sempre di più, essendo quello della prevenzione un messaggio internazionale che riguarda tutte le donne del mondo. Vogliamo davvero che da Venezia parta un grande messaggio di speranza ma anche di vicinanza alle donne che stanno affrontando un percorso di malattia, il corteo in particolare è dedicato a loro e alle loro famiglie. Un ringraziamento va ad Alilaguna che ha messo a disposizione il Vaporetto Rosa, uno dei simboli di questa campagna di sensibilizzazione, ai gondolieri che con una gondola hanno partecipato al corteo, e alla remiera Ponte dei Sartori che ci ha accompagnato facendo proprio questo importante messaggio. Vedere il Canal Grande colorato di rosa grazie alla forza straordinaria di queste donne ci riempie il cuore. Con questo corteo vogliamo dire a gran voce che ‘siamo tutti sulla stessa barca’”.