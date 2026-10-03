Ottobre: l’anticiclone africano cede, piogge in arrivo dal 7 ottobre

L’Italia si prepara a un significativo cambiamento meteorologico. Dopo un periodo prolungato di caldo anomalo e siccità, l’anticiclone africano sta per cedere il passo a perturbazioni che porteranno piogge diffuse su gran parte del Paese a partire dal 7 ottobre.

ITALIA. L’autunno 2026 si appresta a vivere una svolta cruciale. Dopo settimane caratterizzate da un’anomala persistenza dell’anticiclone africano, che ha mantenuto temperature ben al di sopra della media stagionale e condizioni di siccità in molte regioni, i modelli matematici indicano un imminente cambiamento. A partire dal 7 ottobre, l’Italia vedrà l’arrivo delle prime piogge, preludio a una seconda metà del mese che si preannuncia instabile, con particolare intensità al Centro-Sud.

Le analisi e le previsioni fornite dai meteorologi Antonio Iannella e Ivan Gaddari dello staff del MeteoGiornale.it evidenziano una situazione che, sebbene porti il tanto atteso refrigerio e le precipitazioni, solleva anche preoccupazioni. Sfogliare i modelli matematici di previsione, di questi tempi, è disarmante: l’unica direzione percorribile resta quella dell’Anticiclone Africano, affermano gli esperti. Le belle giornate fanno piacere, ci mancherebbe, ma quello che stiamo osservando non è normale. Un caldo così fuori stagione rischia di pesare sul resto dell’Autunno, e il tema andrà riproposto finché all’orizzonte non cambierà qualcosa.

La prolungata assenza di piogge, che in alcune zone si protrae da maggio, ha creato un deficit idrico significativo. A ciò si aggiunge il rischio derivante dall’accumulo di energia nei mari, che rimangono caldi. Ogni giorno in più di Alta Pressione fa crescere il conto da pagare: i mari restano caldi, l’energia si accumula e aumenta il rischio di maltempo severo, avvertono i meteorologi. Le precipitazioni, quando finora si sono manifestate, sono state irregolari e spesso concentrate in eventi estremi.

Il segnale di svolta, tuttavia, è ormai chiaro. Sebbene il weekend si preannunci ancora piacevole, con sole prevalente e temperature miti su tutta la penisola, i primi cambiamenti sono attesi a partire da mercoledì 7 ottobre. Una moderata depressione porterà le prime piogge più estese su Sicilia e basso Tirreno, con fenomeni più deboli tra Calabria, Campania, sud della Basilicata e sud della Sardegna. Qualche disturbo è previsto anche tra Alpi occidentali, sud della Sardegna e coste tirreniche.

La situazione evolverà rapidamente. Da giovedì 8 ottobre, una saccatura atlantica, ovvero un’ansa di bassa pressione, convergerà sull’Europa centrale, coinvolgendo direttamente l’Italia. Entro domenica 11 ottobre, quasi tutte le regioni vedranno precipitazioni diffuse. Le piogge più intense sono attese tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulle aree tirreniche centrali e al Nord-Ovest Italia, mentre saranno meno frequenti sul medio e basso Adriatico.

La dinamicità del quadro meteorologico proseguirà nella settimana successiva, dal 12 al 18 ottobre. Il Mediterraneo si confermerà l’area più ciclonica d’Europa, con nuovi impulsi da nord intervallati da brevi recuperi di pressione. Saranno più esposti il Centro e il Sud Italia, specie sul versante adriatico, il medio-basso Tirreno e le Isole Maggiori. Anche il Nord-Est e l’Emilia-Romagna potrebbero essere interessati, mentre sul resto del Nord le piogge si presenteranno in modo più irregolare.

Le anomalie non si esauriranno con la metà del mese. Anche la terza decade di ottobre favorirà il Centro-Sud e l’Emilia-Romagna, con pause tra un fronte e l’altro. Secondo il modello matematico europeo ECMWF, le piogge potrebbero superare la norma fino al 50% tra basso Tirreno, Calabria, sud della Sicilia e sud della Sardegna. Al contrario, tra alto Piemonte e alta Lombardia, potrebbe mancare dal 40 al 70% delle piogge normali, aggravando ulteriormente il deficit idrico in quelle aree. Le temperature medie, invece, dovrebbero mantenersi nella norma nelle zone interne e in Sicilia, risultando leggermente sopra lungo le coste, su alcune pianure del Nord e sulle Alpi occidentali.

Questo atteso cambio di rotta meteorologico, se da un lato promette di alleviare la siccità e riportare le condizioni climatiche a una maggiore normalità stagionale, dall’altro impone attenzione. L’accumulo di energia nei mari caldi, unito all’arrivo di perturbazioni intense, potrebbe infatti tradursi in fenomeni di maltempo severo, come già osservato in altre occasioni. L’Italia si prepara dunque a un ottobre dinamico e potenzialmente impegnativo, con la speranza che le piogge siano benefiche e ben distribuite.

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