Ospedale di Vittorio Veneto: un ambiente colorato per i più piccoli

All’ospedale di Vittorio Veneto, nel reparto di Otorinolaringoiatria, sono state realizzate delle stanze di degenza e di gioco pensate appositamente per i bambini.

VITTORIO VENETO – Un intervento chirurgico può rappresentare un momento di grande stress e ansia, specialmente per un bambino. Anche la procedura più piccola può risultare traumatica, sia per il piccolo paziente che per i suoi familiari. È da questa consapevolezza che nasce l’importanza di creare un ambiente familiare e rassicurante nei reparti di degenza pediatrica.

La Direzione Medica dell’ospedale di Vittorio Veneto, guidata dal dottor Michelangelo Salemi, ha colto questa necessità e ha proposto al reparto di Otorinolaringoiatria (ORL), sotto la direzione del dottor Andy Bertolin, di realizzare stanze di degenza e di gioco pensate appositamente per i bambini.

Un ambiente accogliente e colorato

Da inizio mese, nell’area degenze Day-Week Surgery Testa-Collo del reparto vittoriese, i piccoli pazienti sottoposti a intervento chirurgico possono beneficiare di un ambiente accogliente, colorato e rilassante durante il loro periodo di ricovero. Le decorazioni delle stanze sono state attentamente selezionate per trasmettere sensazioni di protezione, sicurezza e allegria ai piccoli degenti.

Il tema dell’albero, presente nella stanza comune, simboleggia protezione e sicurezza, mentre l’immagine di un mare colorato di pesci allegri nelle stanze di degenza trasmette un senso di accoglienza in un ambiente ricco di emozioni. La stanza gioco, con tavolini, sedie, giochi e libri, è stata progettata “a misura di bambino”, offrendo un luogo divertente e rassicurante per i piccoli pazienti.

Queste innovazioni non solo rendono più accogliente il reparto, ma garantiscono anche la separazione dei percorsi dei pazienti pediatrici da quelli degli adulti, assicurando una maggiore tranquillità per i genitori che possono accompagnare i loro bambini anche in sala operatoria.

Nel corso del 2023, ben 323 piccoli pazienti, di età inferiore ai 12 anni, sono stati sottoposti a interventi di adenoidectomia o adenotonsillectomia presso il reparto ORL di Vittorio Veneto. Questo numero significativo evidenzia l’importanza e l’elevata qualità delle cure offerte presso l’ospedale vittoriese, che si conferma non solo un punto di riferimento in ambito oncologico, ma anche pediatrico.

“Questo intervento di accoglienza a misura di bambino, nel reparto di eccellenza vittoriese, rientra nei percorsi di miglioramento dell’umanizzazione delle cure che l’Azienda persegue come obiettivo costante per il benessere dei cittadini che accedono alle nostre strutture”, ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione di questi nuovi spazi.