Oscar 2022:ci siamo

Si parte come di consueto da quella passarellina che poi è la più ‘ famosa al mondo il Red Carpet, per sistemarsi sulle poltroncine del Dolby Theatre,luogo deputato per l’ennesima volta ad ospitare la 94esima edizione degli Oscar Night.

La cerimonia in programma questa notte butta la sinossi tradizionale dal 3° piano spazzando via otto categorie inutili e proponendo due siffatte artiste di grido del calibro di Billie Eilish e Beyoncé e tre attrici comiche amatissime dal pubblico,Wanda Skyes,Amy Schumer e Regina Hall per rendere piu’ affabile e sicura la cerimonia.

Segnatevi questo numero 94 che e’ l’edizione di quest’anno e agitate i vostri pronostici che per quanto riguarda lo scrivente si annoverano in queste personalissime scelte suffragate da rumors ben affilati.

A giocarsi tutto per il miglior film ci sono :Il potere del cane,Coda,Belfast,Drive my car e il sorprendente Licorice Pizza che allo scrivente e’ piaciuto parecchio.

Per il migliore attore favoritissimo Will Smith che parte in pole per la magistrale interpretazione del padre delle sorelle Venus e Serena Williams mentre per la migliore attrice e’ testa a testa tra Penelope Cruz con Madres Paralelas e Jessica Chastain con Gli occhi di Tammy Faye.

l’Italia spera in Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio in lizza per il miglior film straniero anche se favoritissimo appare il giapponese Drive My Car, splendida pellicola.

Non ci resta che attendere, ci risiamo, la notte degli Oscar e’ ancora tra noi.

22/21/Eventi di Mauro Lama