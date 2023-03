Ora della Terra, la Provincia di Treviso rilancia il videogioco “Epic Life”

L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti a ridurre gli sprechi e tutelare l’ambiente a casa, a scuola e in città. Da oggi, sabato 25 marzo, il gioco sarà online sull’homepage del sito della Provincia.

TREVISO – In occasione dell’Ora della Terra, la Provincia di Treviso rilancia le iniziative di sensibilizzazione ai temi del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente realizzate nell’ambito della Green Schools Competition e rivolte alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori: sarà disponibile online, sul sito della Provincia e su www.trevisoscuole.it, il videogioco “Epic Life – il gioco dell’energia”, creato da Novigos Tecno Srl, con un livello tutto nuovo per insegnare le buone prassi da seguire al fine di ridurre i consumi e l’impatto ambientale in “Città”.

Una prima versione del videogioco era stata lanciata dalla Provincia l’anno scorso, per la 9ª edizione della Green Schools Competition, e prevedeva due livelli: uno ambientato a Casa, in cui studentesse e studenti si mettevano alla prova per migliorare l’efficienza dell’ambiente domestico, e uno a Scuola, in cui attraverso il gioco imparavano gli accorgimenti da adottare in classe per ridurre inutili sprechi di energia.

Quest’anno, si aggiunge un terzo livello, ambientato proprio in Città, in cui devono scoprire quali sono i comportamenti migliori da seguire per tutelare l’ambiente e le risorse energetiche a disposizione. La Green School Competition è un progetto annuale ideato dall’Ente che trasforma le scuole superiori aderenti in veri e propri “campus sostenibili”, coinvolgendo studenti, docenti, personale scolastico e dirigenziale in attività finalizzate alla riduzione di CO2 e alla condivisione di valori educativi e ambientali.

Ogni anno gli Istituti superiori partecipanti hanno l’obiettivo di produrre elaborati volti ad approfondire, valorizzare e diffondere le buone norme in tema di risparmio energetico: i progetti migliori vengono premiati in autunno dalla Provincia con un evento finale al Sant’Artemio di consegna delle targhe di merito e di un assegno in denaro per l’acquisto di strumentazione didattica.

“Per sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza del risparmio energetico abbiamo pensato di allargare l’iniziativa del videogioco a tema ideata originariamente per le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della Marca aderenti alla competizione Green Schools, a tutta la cittadinanza – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – questo weekend il gioco sarà accessibile a tutti sulla homepage del sito www.provincia.treviso.it a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova: un’occasione ludica per conoscere le buone prassi da adottare per risparmiare energia e dare il nostro piccolo ma grande contributo alla tutela dell’ambiente”.