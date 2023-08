Oppenheimer: il film tanto atteso di Christopher Nolan

Il 23 agosto 2023 arriverà nelle sale italiane Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, il regista di capolavori come Inception, Interstellar e Tenet. La pellicola, prodotta da Syncopy Films e Atlas Entertainment e distribuita da Universal Pictures, è un biopic ambientato negli anni ’40 che narra la vita e le opere di Robert Oppenheimer, il fisico statunitense considerato uno dei padri della bomba atomica.

Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, è il direttore del laboratorio di Los Alamos, nel deserto del New Mexico, dove si svolge il progetto Manhattan, l’iniziativa segreta degli Stati Uniti per sviluppare un’arma nucleare prima della Germania nazista. Accanto a lui, un cast stellare che comprende Emily Blunt nei panni della moglie Katherine, Matt Damon in quelli del generale Leslie Groves, Robert Downey Jr. in quelli del politico Lewis Strauss e Kenneth Branagh in quelli del fisico Niels Bohr. Completano il cast Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Gary Oldman e molti altri.

Il film si propone di esplorare le sfide scientifiche, etiche e personali che Oppenheimer ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera, tra scoperte rivoluzionarie, relazioni amorose, conflitti politici e rimorsi morali. Il titolo del film richiama quello di una celebre miniserie televisiva del 1980, con Sam Waterston nel ruolo del protagonista, che si basava sulla biografia scritta da Peter Goodchild.

Oppenheimer è stato girato in parte in bianco e nero e in parte a colori, utilizzando diverse tecniche cinematografiche tra cui il formato IMAX. La colonna sonora è stata composta da Ludwig Göransson, già collaboratore di Nolan in Tenet. Il film promette di essere un’opera epica e coinvolgente, che metterà in luce le luci e le ombre di uno dei personaggi più controversi e influenti della storia della scienza.

