Opera “Ciak”: concerto omaggio alla Mostra del Cinema di Venezia

Il concerto “Opera Ciak” si svolgerà presso l’Hotel Ausonia Hungaria (Lido di Venezia) questa sera, ore 20.30.

LIDO DI VENEZIA (VE) – Questa sera andrà in scena un grande omaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, con la musica dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal Maestro Marco Titotto.

Insieme all’Orchestra si esibirà il tenore di fama internazionale Cristian Ricci, per un viaggio tra le più belle colonne sonore, in tema con la location che ospita l’evento.

Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle note dei più celebri brani della storia del cinema, scritti da compositori come Ennio Morricone e Nino Rota, e tratti da grandi film come “C’era una volta in America” e “Amacord”.