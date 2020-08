Open Day Mogliano Rugby: 4 giorni in campo per conoscere il rugby

Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con gli Open Day del Mogliano Rugby 1969, occasione per trascorrere insieme alcune ore di pieno divertimento. Ci fa piacere vedere i ragazzi riprendere a giocare il nostro bellissimo sport, dargli la possibilità di poter invitare i loro amici, e tutti coloro che non conoscono bene il rugby, a provarlo, scendendo in campo per 4 giorni e assaporando tutte le emozioni che il rugby regala.

Gli Open Day si svolgeranno da lunedì 7 a giovedì 10 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso lo stadio Quaggia di via Colelli 2 a Mogliano Veneto. Se avete tra i 4 (nati nel 2016) e 13 anni, vi aspettiamo qui. Ricordatevi di vestirvi comodi, con abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica e portate con voi uno zainetto con la borraccia per l’acqua e la merenda.

Come immaginabile, è attivo un protocollo restrittivo per limitare il contagio da COVID-19 e quindi, per maggiori informazioni, vi chiediamo di scrivere a [email protected].

Per semplificare l’accoglienza presentatevi con il Modulo Autorizzazione Allenamenti e l’autocertificazione Protocollo anticontagio COVID-19 già compilati e firmati da un genitore.

Il programma giornaliero previsto è il seguente:

8.30-9.00 accoglienza

9.00 inizio attività

10.30-11.00 pausa (merenda al sacco)

12.00 i bimbi tornano a casa.

