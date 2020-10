Online su “Backstage” la seconda stagione di “Un Mondo di Fiabe”

Dopo il lancio delle stagioni nelle sale teatrali, lo Stabile del Veneto rinnova il palinsesto digitale con i racconti di Matricola Zero

Dopo il lancio delle stagioni ottobre-dicembre che animeranno le sale dei teatri di Padova, Treviso e Venezia, lo Stabile del Veneto rinnova anche il suo palinsesto digitale e lo arricchisce di contenuti inediti. Sulla piattaforma Backstage arriva la seconda stagione di Un Mondo di Fiabe pensato per i bambini e le loro famiglie.

A partire da oggi, ogni venerdì alle ore 16, per 10 episodi (da 15 minuti ciascuno), la compagnia Matricola Zero propone a grandi e piccini un nuovo viaggio alla scoperta di tante appassionanti fiabe provenienti da tutto il mondo. Ad accompagnare il pubblico connesso in questa nuova avventura, due simpatiche contastorie: Melatina, un pimpante spiritello della cioccolata, e Fata Tisanna, una dolcissima maga esperta di pozioni magiche. Con le vicende narrate durante questa nuova edizione i più piccoli possono esplorare le meraviglie del mondo antico e moderno e scoprire gli infiniti misteri e i magici racconti che si nascondono in luoghi bellissimi.

Backstage è la prima piattaforma digitale con contenuti teatrali realizzati per il web. Completamente gratuita per gli utenti, a cui viene richiesta la registrazione nella fase del primo accesso, e con un layout moderno e intuitivo, la piattaforma offre al pubblico la possibilità di interagire con i contenuti digitali esprimendo il proprio gradimento con like, commenti e creando playlist personalizzate.

