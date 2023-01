Online il bando 2023 per il Servizio Civile Universale al Parco d’Abruzzo

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il nuovo Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno sul territorio regionale tra il 2023 e il 2024.

Ogni anno cerchiamo di aprire il Parco più possibile ai tanti giovani che vogliono mettersi al lavoro per proteggere la Natura. La speranza è quella di poter dare loro l’opportunità di vivere un’esperienza unica dal punto di vista umano ancorché professionale. Per questo siamo particolarmente felici di annunciare che anche nel 2023 sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Quest’anno i posti a disposizione sono 16 (2 in più rispetto lo scorso anno), permettendo così a giovani under 28 di prendere parte attivamente al lavoro quotidiano del Parco.

Per il progetto “Da 100 anni insieme per la natura“, finanziato all’interno del programma “L’imprevedibile viaggio in Abruzzo”, verranno messi a disposizione 15 posti da volontario che saranno così suddivisi:

3 presso il Servizio Scientifico (Pescasseroli) codice sede 147517

3 presso la Biblioteca (Pescasseroli), codice sede 147519

1 presso il Centro Servizi (Villetta Barrea), codice sede 147522

6 presso il Centro Natura (Pescasseroli), codice sede 147516

2 presso il Centro Lupo (Civitella Alfedena) codice sede 147520

Per maggiori informazioni al è possibile leggere la scheda di Progetto.

Per il progetto “Cammini & Transumanza: camminare per conoscere” presentato dal Parco naturale regionale dei Monti Lucretili all’interno del programma “SalvaguardiAMO l’ambiente,” verrà messo a disposizione un posto da operatore volontario, che prenderà servizio presso il Centro Lupo di Civitella Alfedena. Per maggiori informazioni è possibile leggere la scheda di Progetto.

I ragazzi e le ragazze interessate, se di età compresa fra i 18 e 28 anni, potranno partecipare alla selezione presentando la domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 10 Febbraio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line.

Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Il bando in breve