One Love, l’Exodus di Bob Marley al cinema

Diretto da Reinaldo Marcus Green ed interpretato da Kingsley Ben-Adir, One Love è un biopic parzialmente riuscito che ci porta nella vita e nelle suggestiva creatività del grande Bob Marley partendo dall’ attentato che subì con la moglie Rita nel 1976, fino ad arrivare dopo una fin troppo veloce discesa nel 1978 ,con il celebre concerto One Love Peace Concert, organizzato proprio da Bob nello stadio di Kingston.

In mezzo, dopo avere compreso che cosa era la Giamaica all’epoca, vittima di una di quelle guerre civili devastanti, tutta la grande e breve vita dell’artista che parte verso Londra suo malgrado.

La rivoluzione intrisa di pacifismo dipinge la pellicola da par suo, con la musica che potrebbe recitare la parte di un leone immenso, quai prepotente che diventa propedeutica al successo, ma anche alla rivendicazione di diritti e denunce di sopraffazione.

Nella narrazione della genesi creativa di “Exodus”, l’album che trasforma Bob Marley in autentico rivoluzionario, ancor oggi popolare ed amatissimo, il regista concede il giusto spazio alla musica senza andare oltre, relegando la celeberrima “No woman no cry“ a comparsa, ma forse è tutto il genio musicale di Bob a non avere nel film i crismi dell’assoluto protagonismo, di una centralità dovuta, soppiantato da un eccessiva esposizione di episodi marginali. Anche nel tratteggio molto evidenziato della figura della moglie Rita.

Ne consegue una storia dall’approccio timido che si inerpica fin su, giacendo forse troppo negli studi di registrazione di Londra, dove tra ganja e clima goliardico si crea, pensando all’esodo e alle copertine dei long playng bizzarre ma vincenti, alla faccia del mainstream. Il tutto senza citare il suo album d’addio, lo splendido Uprising, struggente e irrinunciabile.

Lo spazio per la malattia aggrava il film nella sua disarcionata filiera narrativa ma è irrinunciabile purtroppo, come la dipartita di Bob l’11 maggio 1981 a soli 36 anni, causa un raro melanoma incurabile.

Muore a Miami non prima di aver regalato all’Italia il 27 giugno del 1980 il concerto magico a San Siro davanti a 100 mila spettatori, bissato il giorno dopo a Torino.

Rastafari.

Photo credit by Wikipedia

Intravisti per voi di Mauro Lama