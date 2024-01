On. Conte a Mogliano per il Monumento agli Alpini «non dimentichiamo mai il loro sacrificio» 

Presente ieri a Mogliano Veneto per la cerimonia religiosa e la successiva inaugurazione del Monumento dedicato a tutti gli Alpini del mondo, l’On. Rosanna Conte. Nelle parole dell’Onorevole, l’opera “rappresenta un tributo alle donne e agli uomini delle truppe alpine, esempio di valore e dedizione”.

MOGLIANO VENETO – Al ritorno dalla Motor Bike Expo di Verona e prima di dirigersi alla Teatro La Fenice di Venezia per il concerto “Super Flumina Babiloniae”, nell’ambito delle celebrazioni organizzate dall’amministrazione comunale per la Giornata della Memoria, l’Eurodeputato On. Rosanna Conte non è mancata a Mogliano Veneto, per la grande inaugurazione del Monumento dedicato agli Alpini nel mondo che ha avuto luogo ieri mattina.

L’Europarlamentare della Lega si è complimentata con il Sindaco Davide Bortolato e la sua Amministrazione per la bellissima iniziativa, e con tutti i rappresentati Alpini ivi presenti per l’attività che svolgono, insegnando l’importanza del lavoro di squadra e della solidarietà. «Il Monumento agli Alpini rappresenta non solo un tributo a coloro, donne e uomini, che hanno servito nelle truppe alpine, ma anche un simbolo di unità nazionale e di sacrificio. Gli Alpini sono sempre stati un esempio di valore, dedizione e spirito di corpo. Hanno difeso il nostro territorio e la nostra libertà con forza e tenacia, insegnandoci l’importanza del lavoro di squadra e della solidarietà.»

Ammirando la bellezza dell’imponente opera a firma del Maestro d’arte moglianese Fabio Ceolin, ha poi aggiunto: «Voglio esprimere un plauso a coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Monumento e, nello stesso tempo, un invito a non dimenticare mai il sacrificio degli Alpini, onorandone la memoria e ringraziando il Gruppo Alpini per l’attività che svolge nonché quanti ancora oggi servono con orgoglio nelle truppe alpine.»