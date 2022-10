Omicidio a Conegliano. Anziana accoltellata in casa. Il figlio piantonato in ospedale

A Parè di Conegliano, in via Einaudi, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione il cadavere di un’anziana donna ultraottantenne – classe 1935 – con verosimili ferite da taglio.

A dare l’allarme è stato proprio il figlio, classe 1965, con cui l’anziana viveva. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo non ha aperto subito la porta, poi è uscito seminudo, dando in escandescenze e scagliandosi contro i carabinieri. Bloccato e sedato dal personale sanitario sopraggiunto sul posto, ora è piantonato in ospedale.

All’interno dell’abitazione, oltre alla madre deceduta sul letto, sono stati trovati un gatto squartato e la presunta arma del delitto, un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri.

Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Treviso, dott. Permunian, accompagnato dal Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Treviso, Tenente Colonnello Turrini.

Le indagini procedono da parte dei Carabinieri della Compagnia di Conegliano con i colleghi del Nucleo Investigativo di Treviso.