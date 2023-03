Omaggio alla Callas per festeggiare Alessandrina Tamburini 

Treviso – Al Teatro Mario Del Monaco, la San Marco Group ha festeggiato i 102 anni della sua fondatrice.

Una splendida serata, quella di ieri sera, per ricordare il grande mito della musica lirica, a cent’anni dalla nascita di Maria Meneghini Callas, e con l’occasione festeggiare il recente centoduesimo compleanno della dottoressa Alessandrina Tamburini, storica fondatrice di San Marco Group e mecenate dell’ Orchestra Sinfonica del Veneto.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Treviso, presente il Sindaco Mario Conte, sostenuta da San Marco Group e da CentroMarca Banca , è stata condotta magistralmente da Federica Morello che, dell’immenso universo della Callas, ha presentato un ritratto “veneto” della soprano, dagli amori con l’imprenditore veronese Meneghini all’incontro con il direttore d’orchestra Tullio Serafin. La Morello, perfetta ed elegantissima, ha accompagnato il pubblico nella vita della divina Callas, dalle origini greche all’adozione veneta, ripercorrendo i momenti significativi della carriera, non solo canora, della celebre diva.

Sindaco di Treviso Mario Conte

L’evento “Maria Callas Gala Tribute 100” ha visto la partecipazione straordinaria del tenore Cristian Ricci accanto a tre splendide protagoniste come le soprano Daria Masiero, Nina Muho e Natalia Roman con la grande Orchestra Sinfonica del Veneto diretta dal maestro trevigiano Marco Titotto.

La dott.ssa Tamburini, una delle prime donne a laurearsi in Scienze Economiche e Commerciali presso l’Ateneo Ca’ Foscari, ha mosso i primi passi nella piccola ditta fondata dal padre nel 1937, trasformata poi nel 1962 in Colorificio San Marco, attuale San Marco Group, primo produttore italiano di pitture e vernici per l’edilizia. Grazie alla sua tenacia e alla sua etica professionale, ha traghettato l’azienda verso l’innovazione e il successo, spronando alla competitività e incoraggiando il lavoro di squadra. Inoltre, ha promosso numerosi progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico in Veneto e a Venezia, sua città natale. Per l’occasione, il “Tanti auguri a te” è stato cantato dei protagonisti, tenori e soprani, sul palco del teatro comunale Mario Del Monaco.

All’insegna del belcanto, il programma di arie tratte dalle principali opere del suo repertorio ha entusiasmato il pubblico che attende ora un prossimo appuntamento per continuare il percorso di conoscenza della vita di Maria Callas e ascoltare quel patrimonio operistico tanto amato.