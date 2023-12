Oltre l’obiettivo: Giovanni Zenoni e la sua arte dedicata a Zia Lili

Non sono trascorsi che tre mesi da quando abbiamo invitato nella nostra Redazione la giovane promessa della fotografia sportiva, Giovanni Zenoni, fresco di nomina come uno dei dieci migliori fotografi sportivi under 30 al mondo. Dopo l’intervista in cui abbiamo esplorato il mondo della fotografia sportiva attraverso i suoi occhi, siamo ora entusiasti di annunciare un nuovo traguardo per questo talentuoso artista. Giovanni, infatti, ha appena aggiunto un altro prestigioso riconoscimento alla sua collezione: il premio “Giovane Promessa” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, a conferma della sua straordinaria abilità e ascesa nel mondo della fotografia.

“Ci tengo a ringraziare il consiglio direttivo dell’Unvs Treviso, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Alessandro Manera, il Sindaco del Comune di Casier, Renzo Carraretto, e tutte le autorità presenti alla consegna del premio”. Nelle sue parole di ringraziamento, Giovanni rivolge un pensiero speciale alla sua amata zia Liliana, recentemente scomparsa.

“Zia Lilli è stata per me una sorta di nonna, una colonna portante, un esempio. Cara zia, sapevamo entrambi che il lavoro che ho scelto mi avrebbe portato lontano anche se speravo di poter essere lì con te il giorno del tuo ultimo saluto. Sai che verso lacrime con parsimonia e che fingo di essere impenetrabile. Ma tu eri capace di comprendere e vedere attraverso. Il mio percorso è solo all’inizio ma tu ci hai sempre creduto molto più di me. Mi hai spinto ad affrontare le mie battaglie, seppur lunghe, seppur dolorose. Mi hai insegnato il valore del perdono, soprattuto a perdonare me stesso. Per questo quando mi hanno consegnato il premio ho chiesto alla mamma di portartelo, io dovevo partire, ma sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Voglio ricordarti e raccontarti col sorriso, fiero di esser tuo nipote e di aver imparato la tua tenacia e la tua determinazione”.

Tenacia e determinazione che continueranno ad accompagnare la carriera di questo ragazzo, di cui siamo curiosi di scoprire quale nuova prospettiva offrirà attraverso il suo obiettivo.