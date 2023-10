Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, vince l’IIS Rosatelli di Rieti

Nella mattinata del 2 ottobre si è svolta la Terza Edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani. All’evento hanno partecipato circa 40 istituti scolastici di secondo grado appartenenti a tutte le regioni. Alla fine della giornata le quattro squadre classificate sono il IIS Rosatelli di Rieti (RI) prima classificata; il Liceo scientifico Fermi di Gaeta (LT) seconda classificata; l’Istituto di Cultura e Lingue delle Marcelline di Arona (NO) (terza classificata); il Liceo scientifico “Barsanti-Matteucci di Viareggio (LU) (quarta classificata).

LUCCA – Il percorso innovativo e di interesse nazionale, ideato e progettato nel 2017 dal Coordinamento Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), ha coniugato una serie di aspetti didattici significativi e funzionali a una metodologia di apprendimento flessibile e incentrata sull’apprendimento relazionale: questionari incrociati in lingua inglese, predisposti dall’associazione “RF Kennedy Italia”, correlati ai grandi temi umanitari, curati dalle dott.sse Valentina Pagliai e Carolina Rocha Barreto, che sono stati il banco di prova di squadre di studenti, scelti tra gli allievi dell’ultimo triennio, appassionati e coinvolti.

La competizione, svolta attraverso le piattaforme Kahoot e Google Hangout, è stata ospitata nei locali dell’ISI “Pertini” di Lucca, grazie all’interessamento personale della dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Venturi, sempre attenta alle strategie didattiche innovative e alle problematiche inerenti all’Educazione civica e alla cittadinanza responsabile.

Alla squadra prima classificata verranno offerti 6 pass per il Lucca Comics & Games che si terrà dal 1 al 5 novembre 2023; alla seconda classificata verranno offerti 8 pass per il Carnevale di Viareggio 2024, in una data da concordare con l’organizzazione.

Alla squadra terza classificata verranno offerti 8 biglietti numerati per un’opera lirica del Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lucca) in una data da concordare con l’organizzazione; alla squadra quarta classificata sarà offerto un soggiorno di due giorni (solo pernottamento) presso la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia di Firenze in un periodo da concordare.

Il progetto è stato supportato da Lucca Crea; Fondazione Carnevale di Viareggio; Fondazione Festival Pucciniano; M4S; con il patrocinio della Regione Toscana; dell’Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara; della Provincia di Lucca; del Comune di Lucca; del Comune di Viareggio e con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

“Il CNDDU ringrazia tutti i docenti, i tecnici, il personale scolastico e soprattutto gli studenti che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa“.