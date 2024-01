OIPA Interviene: 69 animali da fattoria denutriti e affamati vengono sequestrati nel genovese

L’Oipa di Genova ha denunciato gravi casi di maltrattamenti in un allevamento a Castiglione Chiavarese, dove 69 animali, inclusi mucche, maiali, asini e volatili, sono stati trovati in condizioni disastrose, denutriti e detenuti in recinti insalubri.

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) di Genova ha scoperto un drammatico scenario di maltrattamenti in un allevamento nel Comune di Castiglione Chiavarese. 69 animali, tra cui mucche, maiali, asini, capre, e volatili, sono stati rinvenuti in condizioni deplorabili, privi dei marchi obbligatori.

Il gestore è stato denunciato, mentre gli animali, gravemente denutriti e detenuti in recinti insalubri, sono stati sequestrati. Le guardie zoofile dell’Oipa hanno provveduto a fornire cibo alle vittime e hanno lanciato una raccolta fondi urgente per sostenere il loro recupero, invitando il pubblico a non ignorare segnalazioni di maltrattamento e a rivolgersi alle autorità competenti.