OGYRE, la piattaforma per il recupero dei rifiuti in mare

La plastica nel mare è una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi. Pescatori brasiliani, indonesiani e italiani di OGYRE ogni giorno recuperano kg di rifiuti dispersi nel mare.

Tramite la piattaforma è possibile contribuire alla tua raccolta dei rifiuti a distanza.

La plastica non è biodegradabile, rimane nel mare per sempre. Si stima che nel 2050 più plastica che pesce nel mare

Ognuno di noi ingerisce ogni settimana 1,5 grammi di plastica, pari a una carta di credito.

OGYRE ripensa ai modelli di consumo e di business che negli ultimi anni hanno incrinato il rapporto tra uomo e ambiente.

La piattaforma mette la salvaguardia del mare al centro del progetto, con l’obiettivo di ribaltare un paradigma ormai noto: l’uomo che consuma e sfrutta le risorse del pianeta puntando a una crescita illimitata che però la natura non può sostenere.



OGYRE deriva da Ocean Gyres, correnti oceaniche circolari, fondamentali per l’ecosistema, oggi purtroppo note per intrappolare la plastica in enormi isole di rifiuti.

L’obbiettivo è quello che le Ocean Gyres tornino a essere un circolo virtuoso e vitale per l’oceano.Per questo hanno creato una catena del valore sostenibile e trasparente, che permette di raccogliere la plastica dai nostri mari attraverso i pescatori.Per dare la possibilità a tutti di agire direttamente tramite la raccolta di chili di plastica dal mare.