Oggi sciopero nazionale dei lavoratori Auchan e Simply. In 300 davanti Auchan Mestre

Forte preoccupazione nei sindacati e nei lavoratori di Auchan e di Simply per i prospettati 6.000 esuberi nazionali a causa del passaggio dei punti vendita alla Conad.

In Veneto la preoccupazione è forte per circa 800 lavoratori sui 1.500 attualmente occupati nel gruppo della grande distribuzione. Per questo motivo le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero per oggi 23 dicembre.

Questa mattina 300 lavoratori hanno organizzato un presidio dalle 9 alle 13 davanti all’Auchan di Mestre.

In particolare i sindacati chiedono: il dettaglio della riorganizzazione degli ipermercati, il modello organizzativo e le ripercussioni occupazionali su ogni territorio escludendo che i passaggi di rami d’azienda isolino una parte dei lavoratori destinandoli al licenziamento.

Un piano di riorganizzazione delle sedi e della logistica che specifichi i tempi di attuazione e le possibilità di ricollocazione. In quali ruoli Conad ha ricollocato unilateralmente una parte dei lavoratori, discriminandone altri.

Chiarimenti sul resto della rete vendita che non sarà oggetto di passaggio a Conad.

Quante lavoratrici e lavoratori ci sono nei vari appalti e quanti di loro hanno la possibilità di continuare a lavorare.

Un accordo quadro che verifichi l’andamento occupazionale e le condizioni di lavoro dei punti vendita che passano a Conad, perché l’impresa dichiara che ci sono in sospeso altri 2.500 esuberi.

Infine di parlare in modo generico di migliaia di esuberi senza entrare nel dettaglio di dove siano e per quali motivi.

