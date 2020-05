Oggi nuova ordinanza del Governatore Zaia

Ordinanza di oggi emessa dal Governatore Luca Zaia e valida sino al 17 maggio .

È permessa l’attività motoria e sportiva da soli o con componenti familiari e cioè si potrà correre, camminare, fare ciclismo, pesca e sport individuali come nuoto in piscina, tennis e simili. Naturalmente nei limiti dei confini regionali. Gli atleti professionisti possono allenarsi anche in campi di calcio ma a porte chiuse.

La mascherina ed i guanti o il gel disinfettante sono obbligatori in tutte le attività e dal momento in cui si esce di casa tranne se si è in compagnia di familiari conviventi. Nella corsa e sport di fatica la mascherina può essere tolta, ma rimessa al momento della ripresa dell’attività normale. Non hanno obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni ed i portatori di gravi disabilità.

Si possono raggiungere le seconde case, camper od altro per manutenzioni sia che si sia proprietari che locatari.

Nei giorni festivi è disposta la chiusura di negozi di alimentari, supermercati, rivendite di apparecchi telefonici, elettronici e ferramenta, aperti durante la settimana, salvo vendita a domicilio che è consentita anche per tutte le attività sospese con obbligo di mascherina e guanti.

Si possono vendere cibi a domicilio e con ordinazione telefonica, ma non è permesso consumarli sul posto, ma si può a bordo dell’auto. Nel proprio veicolo si possono ospitare passeggeri, ma con obbligo di mascherine e guanti.

Commenta la news

commenti