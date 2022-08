Oggi in Provincia la Visita del Nuovo Questore di Treviso De Bernardin

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha ricevuto oggi al Sant’Artemio la visita del nuovo questore Manuela De Bernardin che dal primo agosto ha preso il posto di Vito Montaruli.

La visita è stata occasione per ribadire e consolidare la sinergica collaborazione tra l’Ente e la Questura di Treviso, affrontare i nodi critici e le attività da mettere in campo per la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, di tutte le età, oltre a mettere sul tavolo idee per progettualità da condividere nel futuro. Al nuovo Questore, Marcon ha donato un libro fotografico con le bellezze della Marca Trevigiana.

“La Provincia ha sempre intrattenuto un rapporto di disponibilità, relazione costante e supporto con la Questura – ha sottolineato il presidente Marcon – e sono certo che la collaborazione con il nuovo questore De Bernardin confermerà e rafforzerà questa storica intesa. Dal confronto, è emerso come grazie alla sinergia fra tutti gli Enti locali, la Provincia di Treviso sia un territorio sicuro ma non si deve mai abbassare la guardia e sono certo che lavoreremo bene assieme, anche in ambito di Sicurezza Stradale, tema a noi molto caro. Rivolgo a lei i miei più sinceri auguri per l’importante ruolo, lieto che per la prima volta, a Treviso, sia una donna a guidare e coordinare le forze di Polizia di Stato sul territorio”.