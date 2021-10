Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti

Impegnati in un settore altamente delicato in questo periodo, oggi celebriamo loro: gli insegnanti, faro educativo indispensabile per la crescita dei giovani e giovanissimi.

L’istituzione di questa ricorrenza risale al 1994 per opera dell’UNESCO (Organizzazione internazionale per il lavoro e l’istruzione internazionale), al fine di ricordare l’importanza di queste figure e del loro ruolo di formatori chiamati a fornire opportunità di crescita.

Non per niente l’insegnamento – o meglio, l’istruzione di qualità – rappresenta uno dei 17 Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Questa giornata, pertanto, intende rimarcare l’essenziale importanza dei docenti di tutto il mondo per la formazione dei giovani, invitando a una riflessione sulle sfide che affrontano quotidianamente i docenti (mancanza di spazi, risorse e tempo, precarietà, per esempio, o classi voluminose che non permettono un’ottimale attenzione).

Oggi più di ieri i giovani hanno bisogno dei loro maestri. In una società spesso distratta e a volte lontana dai verdissimi e complicati anni dei giovani, i docenti possono davvero rappresentare quella meravigliosa bussola educativa ed emozionale che orienta al giusto e al bene, sviluppando i valori del dialogo, della tolleranza, del rispetto e della solidarietà.