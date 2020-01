Oggi è la Giornata internazionale dell’educazione

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani in occasione di oggi, 24 gennaio, intende ricordare la Giornata internazionale dell’educazione. Istituita il 3 dicembre del 2018 con risoluzione 73/25 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Come si apprende dalle dichiarazioni rilasciate il 24 gennaio 2019 dai Commissari europei Christos Stylianides, Tibor Navracsics, Neven Mimica e Marianne Thyssen si evidenzia come “La Giornata Internazionale dell’Educazione è un’occasione importante per sottolineare il ruolo chiave dell’educazione nel dare alle persone le capacità, i valori e le conoscenze per costruire il loro futuro. L’educazione è anche alla base della crescita economica, la coesione sociale e promuove i nostri valori europei come la democrazia, l’uguaglianza e lo stato di diritto ed ha una funzione chiave nella possibilità di rispondere le sfide che l’umanità deve affrontare. […]”.

I dati, secondo il rapporto annuale “Uno sguardo sull’educazione”, presentato il 10 settembre 2019 dall’Ocse, in Italia rimangono, nonostante un progressivo miglioramento nel corso degli anni, ancora preoccupanti: il 39% della popolazione fra 25 e 64 anni ha al massimo la licenza media rispetto al 21% registrato in Europa; i docenti presenti nel sistema educativo ultra 50enni corrispondono al 59% e sarà necessario sostituire la metà degli attuali insegnanti entro i prossimi dieci anni; gli stipendi di inizio carriera sono inferiori alla media OCSE (dal 91% nella scuola secondaria superiore di indirizzo generale al 97% nella scuola dell’infanzia). Su quest’ultimo punto rivendichiamo l’aumento di stipendio pari a 100 euro e la rimodulazione della Carta dei docenti in modo da contenere i disagi che i docenti fuori sede affrontano durante l’anno scolastico.

Il Coordinamento propone di istituire in ogni comunità educativa spazi di riflessione in cui vengano ricordati grandi pedagogisti come Maria Tecla Artemisia Montessori o scrittori del calibro di Daniel Pennac, che abbiano rivoluzionato in qualche modo il concetto di apprendimento; per le scuole superiori sarebbe interessante rivedere qualche pagina significativa di tali intellettuali per commentarla insieme; mentre per gli altri ordini di scuola ci si potrebbe ispirare ad attività operative suggerite proprio dalle metodologie didattiche dei grandi educatori.

L’hashtag della giornata è: #beneducati.

“Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore” (San Giovanni Bosco).

