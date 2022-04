Oggi e domani, al parco Albanese “Bissuola Spring Fest-Venice Flower Power”

Un week-end da vivere finalmente di nuovo tutti insieme, al parco “Albanese”, all’insegna della musica, del buon cibo proveniente da tutta Italia, dei giochi per i bambini, dell’artigianato, dei fiori, della sostenibilità.

Si è aperto questa mattina, alla presenza di vari rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il “Bissuola Spring Fest“, tradizionale appuntamento dedicato al florovivaismo e all’attività all’aria aperta, pensato per un pubblico di tutte le età.

Oggi e domani per tutta la giornata si potranno visitare gli stand di artigianato, handmade e vintage. In programma dal pomeriggio speciali Dj set con musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Per i bambini un’area dedicata con gonfiabili, animazione e giocoleria e un ludobus dove divertirsi con i giochi di una volta.

Sono stati inoltre allestiti uno spazio dedicato all’esposizione delle ultime novità nell’ambito della mobilità green e sostenibile con bici, auto elettriche e ibride, e un’area ristoro con proposte gastronomiche provenienti da diverse regioni italiane, dotata di 500 posti a sedere, aperta oggi sino alle 24 e domani sino alle 23.

La novità dell’edizione 2022, voluta dal Comune di Venezia e Vela Spa e inserita nel calendario delle iniziative di Città in Festa, è però “Venice Flower Power“: un evento promosso all’interno del programma delle expo di settore (https://www.veniceflowerpower.it/) con le eccellenze florovivaiste del territorio veneto.