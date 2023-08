Oderzo va di corsa: 12 nazioni al via

Macedonia, Malta, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia e Ucraina si aggiungono a Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Svezia tra i team che hanno confermato la presenza nel Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 del 16 settembre. Una delegazione del comitato organizzatore sarà presente ai Mondiali di Budapest.

ODERZO -Nuovi ingressi nel cast del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20, che tra un mese esatto, sabato 16 settembre, farà passerella fra strade e piazze del centro storico di Oderzo (Treviso).

A poco più di un mese dall’evento, sono già 12 le Nazionali giovanili che hanno confermato la presenza nella prestigiosa rassegna di corsa su strada. A Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Svezia, nelle ultime settimane si sono infatti aggiunti altri sette Paesi: Macedonia, Malta, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia e Ucraina.

Di particolare significato, per ovvie ragioni, l’adesione di quest’ultima nazione: un gruppo di giovani atleti ucraini era arrivato a Oderzo nel marzo del 2021, appena scoppiata la guerra, e per diversi mesi aveva vissuto e si era allenato in città. Da quel soggiorno è nato un legame d’amicizia che continua tutt’ora e la Federazione ucraina ha accolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori trevigiani.

Tra le Nazionali inizialmente annunciate al via del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 ha invece dato forfait la Grecia: la Federazione ellenica ha infatti dovuto rivedere la programmazione dell’attività agonistica in seguito agli incendi che hanno devastato il Paese durante l’estate.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse che il Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 sta incontrando tra le Federazioni europee – commenta Dino Brunello, presidente del Comitato organizzatore locale -. Le Nazionali che hanno confermato la presenza sono già 12, ma il loro numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane. Ci sono le premesse per un’edizione memorabile di una rassegna che, negli anni, è cresciuta costantemente, diventando un’occasione di confronto agonistico e, al tempo stesso, di interscambio culturale tra i giovani atleti europei”.

Il nuovo sito dell’evento è attivo all’indirizzo europeanroadrace.com. Ufficializzato nelle scorse settimane anche lo sponsor tecnico: il Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 correrà con Joma, azienda spagnola che produce e commercializza materiale sportivo, presente in più di 120 Paesi e da quest’anno anche partner tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’edizione 2023 del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 – 5 km per le donne, 10 per gli uomini, con arrivo in Piazza Grande – si fregia del prestigioso Road Race Label rilasciato da World Athletics, la federazione mondiale di atletica leggera.

La promozione a livello internazionale dell’evento avrà come prossima, fondamentale tappa i Mondiali di Budapest (19-27 agosto), dove sarà presente una delegazione del Comitato organizzatore locale. Il futuro dell’atletica europea è pronto a correre a Oderzo.

Foto dell’edizione 2022 del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 – credito: Atleticamente Foto