“Ocio che Nevega!”: la Protezione Civile e i consigli per il gelo

VENEZIA. La Centrale Operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia stanno adottando misure preventive in vista di possibili gelate notturne, annunciando l’attivazione degli spargisale a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 11 gennaio. Questa azione strategica mira a garantire la sicurezza sulle strade della città e delle aree circostanti.

I mezzi spargisale saranno schierati in punti strategici, tra cui piazzale Roma, il Tronchetto e aree critiche come rotatorie, sottopassi e cavalcavia della Terraferma. L’obiettivo è prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade e garantire una circolazione più sicura per veicoli e pedoni.

Gli automobilisti sono sollecitati a osservare la massima prudenza durante la guida in queste condizioni meteo avverse. La combinazione di basse temperature e possibili precipitazioni richiede una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.

Per fornire ulteriori indicazioni e consigli pratici riguardo alle buone pratiche da adottare in situazioni di rischio gelo o neve, la Protezione Civile consiglia di consultare l’opuscolo informativo “Ocio che nevega!”. Il documento è disponibile per il download e la consultazione sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile, fornendo preziose informazioni sulla gestione degli imprevisti legati alle condizioni meteorologiche avverse.

La collaborazione tra le forze dell’ordine e la Protezione Civile testimonia l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza della comunità durante eventi climatici avversi. La tempestiva attivazione degli spargisale è una dimostrazione di prontezza nell’affrontare le sfide climatiche e nell’assicurare una circolazione sicura per tutti i cittadini di Venezia.

Link per scaricare l’opuscolo: opuscolo “Ocio che nevega!” – sito del Dipartimento della Protezione Civile.