Nutribullet – Umana: è tempo di derby

Domenica 22 ottobre alle 17.00 l’Umana Reyer scenderà in campo al PalaVerde per disputare una delle partite più cariche di adrenalina della stagione: il derby contro la Nutribullet Treviso. A guidare i biancoblu un veneziano doc, sulla panchina lagunare come head coach dal 1993 al 1996: l’amatissimo Francesco Frank Vitucci.

VENEZIA/TREVISO – Gli orogranata si presentano alla sentitissima sfida da primi in classifica con un record di 3-0 mentre i biancoblu hanno il record opposto che però non deve ingannare: sia a Milano sia a Sassari sono andati vicini al colpaccio esterno.

Si tratta del 13° derby di campionato tra Venezia e Treviso dal nostro ritorno in Serie A, il 15° considerando anche le partite di Supercoppa (8-6 Reyer il bilancio totale).

Tanti gli ex della sfida, praticamente tutti da parte orogranata: Amedeo Tessitori, Davide Casarin, Andrea De Nicolao, Jordan Parks. Guardando alle panchine gli ex sono coach Francesco Vitucci (95 panchine in Reyer dal 1993 al 1996) da una parte e coach Emanuele Molin (alla Benetton Treviso dal 1985 al 2000 e dal 2002 al 2005) e coach Alberto Billio (dal 1986 al 2002) dall’altra.

Per Francesco Vitucci “la partita di domenica sarà particolare, il derby avrà un’atmosfera elettrica e soprattutto per i giocatori nuovi che vivranno per la prima volta questa situazione penso che sarà una bella sferzata emotiva che potrà solo fare bene alla squadra. Venezia è uno dei top team del campionato, indubbiamente è una tra le corazzate del torneo, il nostro atteggiamento domenica dovrà essere quello dello sfidante, dobbiamo giocare con coraggio e faccia tosta e se avremo il giusto atteggiamento coinvolgendo i nostri tifosi potremo anche contare sulla spinta di tutto il palazzetto per cercare di sovvertire il pronostico” .

“Dopo la partita con l’Hapoel abbiamo analizzato tramite i video sia i nostri errori che le cose buone, e sono tante, che abbiamo fatto – commenta Neven Spahija. – É molto difficile giocare contro una squadra che nel secondo tempo tira 9/10 da tre con 7 triple consecutive. Noi abbiamo segnato con più del 50% da 2, il 45% da 3 e 21 assist complessivi, è stata una buona partita offensiva. Subire 96 punti, però, non è il nostro gioco ne la nostra cultura. Dunque siamo tornati in palestra a lavorare forte. É rientrato Alex O’Connell, non è al 100% ma domani lavorerà un po’ di più e farà parte della rotazione. Inoltre Wiltjer ha qualche allenamento in più in gruppo. Parks non sarà della partita, è andato negli Stati Uniti per la nascita di suo figlio. Tutti i giocatori sono preparati, abbiamo lavorato duramente e bene negli ultimi due giorni perché sappiamo quanto sia difficile il derby contro Treviso. La Nutribullet ha tantissimo talento individuale, hanno giocato bene, facendo poco canestro, ma mettendo in difficoltà Milano e Sassari. La classifica non significa niente, 3 partite rappresentano un campione piccolissimo su cui fare giudizi, non la guardiamo. Siamo pronti e preparati“.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.