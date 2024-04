Nuovo Patto di Stabilità UE: modifiche importanti e contrasti politici

Il Parlamento europeo ha approvato una riforma significativa del Patto di stabilità e crescita dell’UE. Tuttavia, le nuove regole, che mirano a sostenere gli investimenti, sono oggetto di accese polemiche politiche, soprattutto in Italia.

STRASBURGO. Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una significativa riforma del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) dell’Unione Europea. Queste nuove regole, parte di un pacchetto di tre atti legislativi, sono state approvate con una serie di votazioni che hanno mostrato la volontà dell’UE di adattare il quadro normativo alla realtà attuale e sostenere gli investimenti. Tuttavia, non mancano le critiche e le polemiche politiche.

Cosa cambia con il nuovo Patto

Le nuove regole mirano a sostenere gli investimenti, rendendo più difficile per la Commissione Europea sottoporre uno Stato membro a una procedura per disavanzo eccessivo se sono in corso investimenti essenziali. Inoltre, tutta la spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall’UE sarà esclusa dal calcolo della spesa del governo, creando maggiori incentivi a investire.

Tuttavia, sono stati stabiliti meccanismi precisi di riduzione del disavanzo e del debito. I paesi con debito eccessivo saranno tenuti a ridurlo in media dell’1% all’anno se il debito è superiore al 90% del PIL, e dello 0,5% se è compreso tra il 60% e il 90%. Se il disavanzo di un paese è superiore al 3% del PIL, dovrà essere ridotto durante i periodi di crescita per raggiungere l’1,5%, creando una riserva di spesa per le difficili condizioni economiche.

Le nuove norme prevedono anche maggiore flessibilità, concedendo tre anni in più rispetto ai quattro standard per raggiungere gli obiettivi del piano nazionale. Questa estensione può essere concessa per qualsiasi motivo che il Consiglio ritenga appropriato, senza dover soddisfare criteri specifici. Inoltre, i paesi con disavanzo o debito eccessivo possono richiedere un dialogo con la Commissione prima che questa fornisca indicazioni sul percorso di spesa.

La polemica politica

L’approvazione del nuovo Patto di Stabilità ha suscitato polemiche politiche, soprattutto in Italia, uno dei paesi più colpiti dalle nuove regole. Il Commissario Europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha ammesso che il nuovo Patto rappresenta una sfida più complicata per i paesi con deficit elevati, ma ha anche affermato che le nuove regole saranno più compatibili rispetto alle precedenti.

In Italia, la reazione politica è stata mista. La delegazione di Fratelli d’Italia si è astenuta dal voto, sostenendo che il testo, sebbene migliorato, presenti ancora criticità legate ai vincoli di sostenibilità del debito imposti dai cosiddetti “Paesi frugali”. D’altra parte, il Partito Democratico ha criticato l’astensione del Governo italiano, definendola una contraddizione rispetto alle dichiarazioni precedenti della Premier Meloni, che aveva definito l’accordo come il migliore possibile.

Il Movimento 5 Stelle ha espresso voto contrario, criticando il nuovo Patto come un ritorno a un regime finanziario rigorista che imporrà tagli e manovre all’Italia.

Il nuovo Patto di stabilità promette di introdurre maggiore flessibilità e di essere più adattabile alle esigenze dei singoli paesi, ma la polemica politica in Italia dimostra che le nuove regole non sono accolte con entusiasmo da tutte le parti politiche. Con l’approvazione del Consiglio ancora in sospeso, il futuro del Patto rimane un argomento di dibattito acceso, con implicazioni significative per la stabilità economica e politica dell’Unione Europea.