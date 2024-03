Nuovo medico di famiglia a Zerman

Ha aperto ieri un nuovo ambulatorio medico in Via della Chiesa Zerman.



MOGLIANO VENETO (TV) – Buona notizie per i moglianesi che, con l’apertura di un nuovo ambulatorio medico di base in Via Della Chiesa Zerman n. 29, hanno una nuova opportunità per la scelta del medico di famiglia.

Da ieri, infatti, la dott.ssa Serena Artuso, specialista in Otorinolaringoiatria, ha preso servizio come medico di medicina generale presso l’ambulatorio, che già nella prima giornata di apertura ha visto alcuni pazienti recarvisi per ricevere cure e consulenze mediche.

L’ambulatorio è ubicato accanto alla Farmacia del dott. Pietro Barbaro aperta verso metà gennaio.

Nel giorno di apertura del nuovo ambulatorio, il Sindaco della Città, Davide Bortolato è passato a portare un saluto istituzionale alla giovane dottoressa moglianese.