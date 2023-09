Nuovo anno scolastico: il Comune di Casier stanzia fondi per il quarto anno consecutivo a sostegno delle famiglie

Casier si prepara all’inizio del nuovo anno scolastico confermando il suo impegno nei confronti delle famiglie, destinando circa 45mila euro a supporto, così da alleviare loro il peso dei rincari.

CASIER – Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo anno scolastico, e l’Amministrazione Comunale di Casier conferma concretamente il suo impegno a dimostrarsi vicina e attenta all’istruzione dei giovani casieresi. Con l’ultima variazione di bilancio, ha infatti deciso di destinare circa 45mila euro a supporto delle famiglie e dei servizi scolastici, per alleviare il peso finanziario dovuto ai rincari relativi al servizio mensa e trasporto scolastico.

Ammontano così a 21.800 euro le risorse quantificate per contenere l’aumento dei buoni pasto, a cui si aggiungono 23.700 euro destinati a calmierare gli aumenti del trasporto scolastico dovuti all’adeguamento ISTAT e ai rincari carburante.

«Siamo da sempre molto attenti a dare alle nostre famiglie servizi di qualità accessibili a tutti, non potevamo quindi che continuare a sostenere i servizi scolastici di trasporto e di refezione, consapevoli che in tempi difficili come i nostri garantire il diritto allo studio ai ragazzi è una responsabilità primaria e irrinunciabile» dichiara l’Assessore all’Istruzione Roberta Panzarin.

«Siamo fieri di continuare a sostenere le famiglie, facendo in modo che i costi dei servizi scolastici risultino meno pesanti per l’istruzione dei giovani concittadini – aggiunge il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto. – Abbiamo altresì deciso di potenziare il sostegno annuo all’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Casier per la scuola dell’infanzia e stiamo valutando di destinare un maggior sostegno economico anche alla scuola paritaria dell’infanzia, con particolare attenzione all’accoglienza degli alunni disabili» che chiude con un augurio rivolto agli studenti: «Per questo nuovo anno scolastico desidero augurare a tutti i nostri studenti un percorso formativo ricco di successi e opportunità. Siate curiosi, sperimentate e perseguite sempre i vostri sogni. Il futuro è vostro e l’Amministrazione è qui per sostenervi.»