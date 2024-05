Nuovi Vaporetti a Venezia

Venezia accoglie cinque nuovi vaporetti, segnando un passo avanti verso un trasporto pubblico più moderno e sostenibile.

VENEZIA. Oggi sono entrati in servizio cinque battelli costruiti dalla Siman per conto dell’Azienda Veneziana della Mobilità, a seguito di un progetto avviato nel 2022. Questi nuovi mezzi di trasporto sono stati presentati alla darsena del Tronchetto e da lì inizieranno le loro rotte lungo il Canal Grande, il Bacino San Marco e il Canale della Giudecca.

L’arrivo di questi vaporetti rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la sostenibilità del trasporto pubblico veneziano. Gli interni dei battelli sono stati completamente rinnovati, offrendo sedute a panca, monitor, wi-fi, spazio per i bagagli e aria condizionata. Inoltre, la motorizzazione è progettata per ridurre le emissioni inquinanti, raggiungendo lo standard Euro 6, il più elevato attualmente disponibile per la navigazione interna.

Questo aggiornamento del trasporto pubblico è parte di una visione più ampia per la città lagunare. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato che entro il 2027 il Canal Grande sarà servito esclusivamente da mezzi ibridi, sottolineando l’impegno della città verso soluzioni più sostenibili.

Con i nuovi vaporetti, i veneziani e i visitatori potranno godere di un servizio migliorato, che unisce comfort, tecnologia e sostenibilità.