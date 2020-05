Nuovi giochi nei Casinò online italiani

I Casinò online possono contare sulla grande evoluzione tecnologica delle software house. Ormai il livello di dettaglio dal punto di vista grafico ha raggiunto livelli altissimi, ed anche l’interfaccia utente, sempre molto intuitiva e coinvolgente, riesce a rendere l’esperienza di gioco entusiasmante. Tra i giochi dei Casinò online, oltre ai grandi classici come roulette e blackjack, i più apprezzati dagli utenti sono sicuramente i giochi di slot, ed è per questo che la maggior parte delle novità proposte agli utenti arrivano in questo settore del gambling online. Le piattaforme stanno puntando molto anche nei giochi in modalità live, per i quali è sempre il poker a farla da padrone grazie alle moltissime varianti di gioco disponibili.

Scopriamo insieme quali sono le novità che sono state introdotte negli ultimi mesi dalla piattaforme di gambling online. Solitamente le piattaforme dedicano una sezione a tutte le ultime novità che vengono presentate a tutti gli appassionati di gioco d’azzardo.

Le novità dei Casinò italiani

Le maggiori novità in termini di giochi per i Casinò online sono quelle relative alle slot machine, alle quali solitamente sono legati anche una serie di jackpot e bonus progressivi molto allettanti per gli utenti. Le software house lanciano sul mercato nuove versioni di slot machine con una grande frequenza, ed oggi puntano molto sulla grafica 3D. Ma anche in questo campo i grandi classici non tramontano mai, ed infatti nel 2020 è uscita la versione deluxe della mitica slot Book Of Ra, di proprietà della software house Novomatic e presente nella maggior parte dei Casinò online mondiali.

Ma anche gli utenti che non sono degli amanti delle slot machine hanno un grande ventaglio di opzioni a loro disposizione per giocare d’azzardo. Molti di questi sono giochi a vincita istantanea, che si caratterizzano per la grafica accattivante e per la facilità di gioco. Le possibilità di vincita ruotano sempre attorno alla fortuna, ma è molto importante anche conoscere bene le regole dei nuovi giochi, soprattutto perchè quelli di ultima generazione offrono moltissime opzioni. Per questo motivo le piattaforme di gambling offrono la possibilità di provare gratuitamente tutti i loro giochi utilizzando dei crediti virtuali. Ed i giocatori che riescono a capire il loro funzionamento ed i loro segreti sono quelli che solitamente riescono a portare a casa le vincite più grandi.

Tutti i nuovi giochi sono disponibili sia per chi gioca utilizzando il PC, sia per chi sceglie di tentare la fortuna utilizzando smartphone e tablet tramite le innovative App dei Casinò online che funzionano sia su Android che iOS.

Perchè conviene giocare alle slot nei Casinò online italiani

Le slot machine sono i giochi più gettonati dagli utenti ei Casinò online che operano in Italia. Sono diversi i motivi per cui le slot machine che attirano un gran numero di giocatori, ed uno di questi è sicuramente la percentuale di pagamento delle giocate, che per le slot online supera il 96%. Ma le ragioni che spingono gli utenti dei Casinò online italiani a scegliere questi giochi sono anche altre, come la possibilità di vincere uno dei tanti jackpot e bonus progressivi legati alle slot machine. Ovviamente non va trascurato nemmeno l’aspetto della sicurezza, garantita dalla licenza AAMS che viene concessa dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli solo alle piattaforme di gambling che rispettano degli elevati standard sotto questo punto di vista.