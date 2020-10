Nuovi alloggi ATER per il Comune di Mogliano

È stato finalmente recepito il bando ATER per affittare alloggi con canoni calmierati designati in tutta la Provincia di Treviso.

Nel dettaglio, nel Comune di Mogliano Veneto saranno disponibili sette alloggi di varie metrature a canone facilitato. Ovviamente, per poter ottenere un alloggio convenzionato l’utenza dovrà partecipare a un bando, già pubblicato sul sito del Comune di Mogliano Veneto, la cui scadenza è il 2 novembre prossimo.

Sono alloggi che non rientrano nel bando ERP fatto in precedenza dal Comune ma danno una risposta concreta, sebbene non completamente esaustiva, alle necessità dei cittadini moglianesi.

“Siamo in un periodo storico difficile che, a causa del Covid-19, sta mettendo in pericolo le economie delle famiglie fragili e in difficoltà – dichiara l’Assessore alle Politiche della Casa Marco Donadel – questo bando è una risposta concreta e che assicura certezze, in più ATER ha già annunciato che prossimamente saranno pubblicati altri bandi di concorso per l’accesso a ulteriori alloggi convenzionati”.

