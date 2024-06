Nuove casette dell’acqua a Mogliano Veneto: apertura imminente

La procedura per la concessione del suolo pubblico per l’installazione delle casette dell’acqua a Mogliano Veneto è stata completata. La Vivatek srl, l’azienda incaricata della gestione del servizio, è pronta ad avviare l’erogazione dell’acqua nelle casette situate in Piazza Berto, Via Torino e presso il parcheggio del Parco Arcobaleno nei prossimi giorni.

Queste tre casette, posizionate rispettivamente nei quartieri sud, ovest ed est della città, saranno presto affiancate da una nuova installazione nel quartiere centro-nord, in zona Piazza del Marinaio.

La nuova gestione prevede il pagamento esclusivamente tramite tessera prepagata, eliminando la possibilità di utilizzare monete e banconote. Questa scelta è stata fatta per garantire un servizio più efficiente e sicuro per tutti i cittadini, dopo che gli atti vandalici dell’anno scorso hanno danneggiato tre casette.

Coloro che possiedono ancora la vecchia tessera possono continuare ad utilizzarla fino ad esaurimento del credito residuo.

Per notizie più dettagliate si invita a contattare l’Ufficio Ambiente ai seguenti recapiti:

041.5930415 | 041.5930513 | [email protected]