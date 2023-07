Nuova vita per il Museo d’Arte Orientale a Venezia

Il Consiglio comunale di Venezia ha espresso parere favorevole al progetto di restauro, adeguamento funzionale ed allestimento del Museo d’Arte Orientale nella ex Chiesa di San Gregorio.

VENEZIA – Con 29 voti a favore, il Consiglio comunale di Venezia si è espresso favorevole al progetto definitivo per il “restauro, l’adeguamento funzionale e l’allestimento del Museo d’Arte Orientale nella ex Chiesa di San Gregorio”. Tale parere favorevole è stato espresso nonostante alcune difformità riscontrate rispetto agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale, ritenendo così possibile il perfezionamento dell’intesa Stato-Regione.

Il progetto riguarda un complesso immobiliare demaniale, con accesso dal campo omonimo di San Gregorio nel sestiere di Dorsoduro, composto da due unità edilizie classificate urbanisticamente come “Unità edilizia speciale preottocentesca comprendente due spazi scoperti”. Si prevede l’inserimento di un nuovo organismo all’interno della chiesa, mantenendo l’integrità delle superfici verticali e preservando le proporzioni tra pieni e vuoti preesistenti. Questo nuovo elemento si configura come un macro-oggetto espositivo realizzato in carpenteria metallica a tre livelli, posizionato sul pavimento della chiesa. Per la canonica, l’altra unità edilizia, il progetto prevede alcune modifiche interne necessarie per ospitare le funzioni del museo, tra cui l’ingresso, gli spazi di accoglienza, la biglietteria, i servizi igienici, gli uffici, l’aula didattica e i locali tecnici.

Essendo il progetto in parziale difformità rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, come il frazionamento dello spazio interno e l’inserimento di nuovi piani, è stato richiesto il parere del Consiglio comunale. Nel testo approvato si sottolinea l’interesse pubblico rilevante di tale intervento, poiché permette di ampliare l’offerta culturale della città attraverso il recupero di un importante complesso storico precedentemente inutilizzato. Le modifiche proposte rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio vigenti non compromettono le qualità storiche e artistiche degli immobili, ma al contrario le valorizzano.

In conclusione, il parere favorevole del Consiglio comunale rappresenta un passo importante per il completamento del progetto di restauro, adeguamento funzionale ed allestimento del Museo d’Arte Orientale nella ex Chiesa di San Gregorio, consentendo il recupero e la valorizzazione di un patrimonio storico-artistico di rilevanza culturale per la città di Venezia.