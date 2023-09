Nuova stazione di Mestre, via libera del Consiglio comunale all’eliminazione dell’edificio 7

Il Consiglio comunale nella seduta di ieri, martedì 13 settembre, con 31 voti a favore e 2 contrari, ha approvato la delibera di presa d’atto delle motivazioni che giustificano l’eliminazione dell’edificio 7 “Stazione ferroviaria di Mestre” dal Documento per la valorizzazione del paesaggio Veneto del P.T.R.C., Cap. 3.7 – Sistemi di valori – Architetture del Novecento – Elenco di edifici e sistemi di edifici del Novecento.

VENEZIA – “Architettonicamente l’edificio si presenta ad oggi molto diverso rispetto al progetto originario – si legge nella delibera – e le modifiche e le successive superfetazioni che hanno interessato la planimetria e il prospetto ne hanno alterato la funzionalità spaziale. Ad oggi non è più riconoscibile il carattere di ‘stazione passante’ in quanto il corpo centrale non è più pensato come una ‘grande pensilina lungo la quale si sviluppano a ovest i servizi ed al centro la biglietteria’ ma per via delle diverse modifiche apportate, l’edificio oggi si presenta come un fronte compatto privo del ritmo di pieni e vuoti che ne caratterizzava l’aspetto originario.

Urbanisticamente, per come si è sviluppata la città e per il contesto urbano limitrofo all’area, ad oggi la stazione ferroviaria di Mestre ha perso la sua forza consolidando nel tempo il suo ruolo marginale all’interno della scena urbana di Mestre. Inoltre, via Piave, di cui la stazione era quinta scenica provenendo dal centro di Mestre, ha nel tempo tramutato i suoi connotati lasciando spazio a situazioni di degrado sociale che vedrebbero nella possibilità di un nuovo progetto per la stazione ferroviaria, delle possibili opportunità di rigenerazione. Funzionalmente, per quanto pesantemente modificata – è spiegato nella delibera – la stazione non risulta oggi sufficientemente adeguata, in termini di spazi e qualità architettonica, ad accogliere il rilevante numero di passeggeri che vi transitano giornalmente”.

Il passaggio in Consiglio comunale della delibera consente l’approvazione del progetto definitivo della nuova stazione di Mestre e permette a RFI di avviare la gara per l’affidamento del progetto esecutivo e dei lavori.