Nuova ondata di maltempo nella notte: Zaia aggiorna lo stato di emergenza

Violento maltempo colpisce il Veneto con tempeste fuori dall’ordinario, causando feriti, danni estesi e interruzioni ferroviarie. Il Presidente Luca Zaia richiede aiuti e ristori economici per la regione colpita, aggiornando lo Stato di Emergenza Regionale.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso grande preoccupazione riguardo alla recente ondata di tempeste che ha colpito duramente la regione in pochi giorni. Questa notte, una serie di tempeste ha causato danni significativi e feriti, con alcuni in codice rosso e giallo. In particolare, il veronese e il trevigiano hanno subito gravi conseguenze, con danni alle proprietà, veicoli, infrastrutture industriali e agricole.

La grandine ha causato devastazione nei campi, coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. La situazione è aggravata dalle linee ferroviarie interrotte tra Brescia e Padova, con una moltitudine di passeggeri da trasportare e servizi bus insufficienti per far fronte alla domanda.

Zaia ha sottolineato che questo non è un evento meteorologico ordinario, ma qualcosa di fuori dall’ordinario in termini di violenza e frequenza del maltempo. Ha anche evidenziato la presenza di grandine di dimensioni eccezionali, con pezzi grandi come mele, pesanti oltre 150g, che hanno causato danni estesi e distruttivi.

Il Presidente ha ringraziato le forze della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per il loro impegno nell’affrontare l’emergenza. Attualmente, sono in corso censimenti dei danni per valutare l’entità delle zone colpite e i dati saranno aggiunti ai report già inviati al Governo negli scorsi giorni.

Luca Zaia ha annunciato che lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato per affrontare le nuove perturbazioni. Inoltre, ha chiesto aiuti e ristori economici da parte dello Stato per aiutare i territori veneti colpiti a riprendersi dagli effetti devastanti del maltempo.