Nuoto Artistico maschile a Parigi 2024

È notizia di oggi, anche gli atleti maschi di nuoto artistico potranno finalmente partecipare alle Olimpiadi.

Questa disciplina fa parte del programma Olimpico da Los Angeles 1984, anche se fino al 2017 era denominato “Nuoto sincronizzato“, ma potevano gareggiare solo le donne. Dalla prossima edizione invece potranno finalmente scendere in acqua anche i colleghi uomini, lasciando lo scettro di unico sport femminile alla ginnastica ritmica.

Pronta la reazione del pluricampione azzurro Giorgio Minisini:

“È un giorno storico. Questo annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico. L’evoluzione del nostro sport verso l’inclusività procede spedita e questa decisione del CIO e di World Aquatics ci aiuterà a diventare un esempio per l’intero movimento internazionale. Come uno degli sport più popolari dei Giochi, siamo pronti a condividere il motto olimpico in tutto il mondo più forte che mai: ‘Faster, Higher, Stronger – Together'”.

World Aquatics (nuova denominazione della federazione internazionale degli sport acquatici dallo scorso 12 dicembre) ha stabilito che le regole che consentono la partecipazione degli uomini alle gare a squadre saranno estese anche ai Mondiali di nuoto ed ai Mondiali Junior che già dal 2015 consentono la partecipazione degli uomini. Un massimo di due atleti uomini potranno gareggiare nell’esercizio delle squadre, ciascuna composta da otto unità. Ai Giochi di Parigi saranno dieci le selezioni partecipanti.

Photo credit: https://www.fina.org