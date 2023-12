Notte di San Silvestro: tra fuochi d’artificio e musica

Venezia, la città dei canali e delle emozioni, si prepara a salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024 con un doppio appuntamento che promette scintille e divertimento per cittadini e visitatori di ogni età.

Il Sindaco Luigi Brugnaro dichiara con entusiasmo: “La nostra città è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno brindare al nuovo anno con noi. Mestre sarà la culla del divertimento con dj set e musica travolgente, mentre Venezia incanterà con gli spettacolari fuochi d’artificio nel Bacino San Marco. Salutiamo insieme il vecchio anno e diamo il benvenuto al 2024, preparandoci ad affrontare nuove sfide con gioia e serenità. Buon anno a tutti!”

Fuochi d’artificio a Venezia: uno spettacolo indimenticabile

La notte di San Silvestro a Venezia si accenderà con uno spettacolo pirotecnico firmato dalla storica ditta di Melara di Rovigo, Parente Fireworks. Alle 00:00, il Bacino San Marco si trasformerà in una scenografia emozionante e suggestiva, illuminando il cielo con una miriade di luci ed effetti pirotecnici. Vent’anni minuti di fuochi d’artificio seguiranno una coreografia rapida e incalzante, culminando in un gran finale che dipingerà il cielo con uno spettacolo di colori e luci. La visuale migliore sarà in prossimità dell’Arsenale e lungo Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio e Riva dei Sette Martiri.

Per garantire la sicurezza, saranno istituiti varchi d’accesso alle aree, con controlli di sicurezza e capienza contingentata. A partire dalle 23:30, alcuni artifici singoli inviteranno il pubblico a posizionarsi lungo le rive. I fuochi si rifletteranno sull’acqua, creando suggestivi giochi di luce, e il momento culminerà in un brindisi simbolico con le bollicine del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco.

Musica e divertimento in Piazza Ferretto, Mestre

In Piazza Ferretto a Mestre, sarà la musica a far ballare il pubblico. Radio Company, la radio che fa ballare le piazze del nord est, presenterà il format “Wonder Company” condotto dal dj Ale De Biasi e dalla speaker Viviana Rapisarda dalle 22:00 in poi. I dj di Radio Company animeranno la notte con tanto divertimento, musica e gadget.

Sul palco si esibirà anche la band RedMoon, proponendo un mix coinvolgente di dance, rock, pop e i grandi classici della disco music degli anni ’70-’80. Alle 00:00, il team di Radio Company si unirà al pubblico per un brindisi con le bollicine del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco.

Teatro Toniolo: Gran Gala du Cirque per accogliere il 2024

Per chi ama il teatro, il Teatro Toniolo propone due appuntamenti speciali: il Gran Gala du Cirque, uno spettacolo inedito e coinvolgente, sabato 31 dicembre alle 21:30 e domenica 1° gennaio alle 18:00. Il cast rinnovato e creativo si esibirà in uno show di teatro-circo che mescola la suspence del circo classico con la poesia e la comicità contemporanea.

Il nuovo anno si apre con musica e tradizioni

Il primo giorno del 2024 sarà allietato dal tradizionale Concerto della Fenice, diretto dal Maestro Fabio Luisi e trasmesso in diretta su Rai 1. La giornata proseguirà con il “bagno” nelle acque del Lido di Venezia, giunto alla 43esima edizione. I coraggiosi partecipanti si tufferanno alle 12:00, seguiti da un rinfresco con specialità gastronomiche tipiche del primo giorno dell’anno.

La manifestazione, aperta a tutti, includerà anche un programma di animazione per bambini alle 11:15 e uno spettacolo dedicato alle 12:15. Al termine della giornata, saranno premiati il più giovane, il più anziano e la persona proveniente dal posto più lontano.

Venezia si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo unico, combinando tradizioni, musica e divertimento.

Che sia un 2024 ricco di emozioni per tutti!