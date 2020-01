Notte di Capodanno: 36 interventi dei Vigili del Fuoco

Nella notte di capodanno le squadre VVF dei comandi Veneto sono state impegnate in 36 interventi riconducibili ai festeggiamenti, prevalentemente incendi cassonetti.

Inoltre personale del comando di Venezia è intervenuto alle 4 per incendio cantiere nautico al diporto velico presso sestiere di Castello Sant’Elena VE.

Il comando di Belluno è stato impegnato in un principio d’ incendio in un’attività comerciale birreria, località Feltre e successivamente in un incendio divano all’interno di un appartamento in località San Tommaso Agordino a segito del quale, gli occupanti (due adulti e una bambina) a causa dell’ esposizione alle esalazioni prodotte dalla combustione, sono stati accompagnati in via precauzionale al nosocomio di Belluno per accertamenti sanitari.

