“Notte a Nordest“e la fotografia d’autore di Francesco Finotto

Pianura e città a nordest della Laguna di Venezia, nelle le province di Venezia e Treviso, ambientate tra l’estate del 2019 e quella del 2021, questo è il mood, il paletot in cui abita l’ultima “ piacevole fatica fotografica“ di Francesco Finotto ospitata allo Spazio Solido di Treviso, luogo emozionale ed empatico.

24 è il numero perfetto, ovvero quello delle fotografie che invitano a soffermarci sul cielo notturno del nordest, sulla notte, sulla gente. Palazzi e aree industriali restituiti a vita nuova, capannoni, hotel che si compiacciono senza particolari botulini a partire dagli anni 60, edonismo antelitteram che oggi Francesco Finotto ci offre fragrante e soffice, colorato e sincero, mai ruffiano.Di primo acchito tutto sembra non aver vita all’interno, ma ecco una piccola luce da una finestra che rivela anima e quella stessa esistenza rimanda alla storia di ognuno di noi, che potrebbe appartenerci perchè no, oppure incuriosirci a tal punto da immaginare e scrivere pensieri di persone a noi sconosciute.

Il lavoro e il divertissement, un concetto antitetico o una naturale consecutio che l’autore vuole consegnarci nel suo orizzonte, nella sua partitura dove “ogni frame freme di sussulti emotivi“.

Tra giorno e notte si dipana la metafora dell’esistenza che appare banale per poi trasformarsi in un mondo composito, che rimanda ai Supereroi e alle rappresentazioni di cinema e fumetti, dove vale tutto fino a quando non si ripresenta l’amato sole, che riporta il tutto alla normalità, quasi approcciando alla quiescenza più filiforme.

La filosofia di Francesco Finotto ha forse il diritto di imprimere alle sue opere fotografiche un senso imperituro, solenne e consistente, mai domo.

Quello che si respira profondamente girovagando tra le sue fotografie.

Notte a Nordest di Francesco Finotto.

Treviso – Spazio Solido, via Inferiore, 53. Fino al 6 novembre.

22/21 Eventi di Mauro Lama