Notizie buone per me, meno buone per il mondo

Oggi buone notizie. Il medico, il mio medico, ha detto che sta andando bene e non desto preoccupazioni.

Messi a conoscenza tutti voi, amici, sulla mia salute, passiamo ad altro e di altro ce n’è – e tanto e preoccupante.

Covid? Green Pass? No, tutte cose che in Europa stanno passando, solo qui da noi no, chissà per quale magia. Intanto la gente fa la fila davanti al tribunale di Treviso per denunciare, mi si dice, Draghi.

E l’attenzione continua ad essere distolta dai veri grandi problemi mondiali che tanto stanno intaccando la nostra vecchia Europa.

Quali? Lo sapete che siamo prossimi ad uno scontro pesantissimo proprio ai confini tra Oriente e Occidente? In Ucraina, terra cuscinetto, tra Russia ed Europa. Perché? Tante le ragioni, politiche ed economiche.

Politiche, perché quella grande terra è divisa in due, la parte ad est filo-russa si sente legata a Putin, la parte ovest e più vicina all’Europa, vorrebbe entrare nella Nato.

Putin considera tutto questo immenso territorio suo e non tollera intromissioni né della Nato né dell’America. America che non molla l’osso.

Economiche, perché in Ucraina vi sono i più grandi giacimenti di gas, ai quali la Russia non vuole e non può rinunciare. Inoltre e il granaio della grande madre Russia, e non solo, è anche il principale fornitore di latte derivati e carne.

Ora proprio in questi giorni la crisi è scoppiata evidente. La Russia, vedendo le previsioni Nato ai confini europei dell’Ucraina, ha iniziato ad ammassare soldati e armi lungo il suo confine e sembra pronta ad una invasione. L’America ha immediatamente inviato navi, uomini e armamenti con squadre navali dell’uno e dell’altro contendente, che solcano il basso mediterraneo.

E in tutto questo la vecchia Europa che fa? Come di consueto scarseggia in politica estera, noi pensiamo agli affari, siamo sempre stati dei mercanti.

Si è subito formato un triumvirato, Germania-Francia-Italia, che di litigare con Putin non ha voglia e non può per via del famoso gas.

Dipendiamo da loro per quasi il 50% del nostro fabbisogni e le scorte sono scarsissime, ne va della nostra sopravvivenza energetica e quella delle grandi aziende già in gravissime difficoltà, quindi attenzione a non indispettire Putin per carità, se chiude i rubinetti sono guai seri. E l’Italia? Mentre continua invano la sua lotta alla pandemia, divide i cittadini tra buoni e cattivi, dimenticando che siamo tutti nella stessa barca, il Covid colpisce tutti e tutti possono contagiare. Bene, l’Italia ha strappato un sorriso e una promessa a Putin: “Le forniture di gas all’Italia rimarranno inalterate” ha detto.

Bene, bravi, era quello che volevamo, almeno una cosa fatta bene, ma zitti e buoni però, altrimenti siamo fritti, siamo nelle mani di Putin.