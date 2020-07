Non solo pesce: Itty.fish conquista gli Italiani dalla Lombardia alla Sicilia con il pescato del giorno, i crudi e frutta e verdura di stagione

Direttamente a casa o in ufficio senza alcuna fatica: oltre 700 ordini in quattro mesi, clienti soddisfatti che ri-prenotano la consegna del pesce a domicilio con una media di quattro ordini al mese. Richieste dal Lazio e dalla Sicilia, ma lo zoccolo duro restano Lombardia e Veneto

Sono moltissime le persone che hanno già assaporato l’eccellenza dei prodotti ittici freschi di Itty.fish, azienda veneta leader nel commercio online, così come nell’import-export con Alemar.

La qualità del pescato e la scelta di pescherecci italiani controllati garantiscono – assieme alla puntualità del servizio di consegna a domicilio entro 48 ore – uno standard elevato.

L’esperienza raccolta in due generazioni di pescatori nel raccogliere durante la notte i doni del mare per spedire il pesce freschissimo la mattina seguente, è messa al servizio dei clienti privati di tutta Italia, che possono ricevere i prodotti ordinati direttamente a casa propria, con il piacere e la comodità di Internet.

Dopo le spese di spedizione gratuite durante i mesi di lockdown, Itty.fish ha ora lanciato un’altra buona nuova, perché se è vero che l’estate è sinonimo di aria frizzante e profumo di mare, in casa Itty.fish estate significa anche novità!

È così che l’azienda veneta, con sede a San Stino di Licenza (VE) ha inaugurato una sezione del suo e-commerce adibita alla vendita di frutta e verdura fresca di stagione, proveniente da coltivazioni italiane a filiera controllata, con cui divertirsi in cucina e portare in tavola sfiziose ricette di pesce.

Poiché è estate e cresce sempre di più la voglia di piatti freschi e leggeri da gustare tra amici o in famiglia, a tutti gli amanti della buona cucina offriamo alcuni suggerimenti per dare il via alla fantasia e portare in tavola del buon pesce, abbinato alla frutta e alla verdura di stagione.

Il pesce da comprare a luglio, dalla A alla Z

Acquistare pesce di stagione significa rispettare il ciclo naturale della terra e dei mari, assecondarne i ritmi, trasformare un dono spontaneo in una creazione culinaria che dia beneficio ai nostri sensi e alla nostra salute.

Ecco la lista dei pesci da comprare nel mese di luglio:

• alici

• cefalo

• cozze

• dentice

• fasolaro

• granchio

• nasello

• orata

• pesce spada

• ricciola

• sarago

• sardina

• scampo

• scorfano

• seppia

• sgombro

• sogliola

• spigola

• totano

• triglia

• vongola verace

• zerro.

Le ricette per portare in tavola il pesce di luglio

Cucinare con il pesce di luglio permette davvero di spaziare tra un’infinità di preparazioni, tra piatti ricchi ma anche ricette veloci per sperimentare una cena leggera in poco tempo, da accompagnare con un buon calice di vino. Eccone alcune:

Gnocchetti con ragù di triglie e scampi, da insaporire con foglie di basilico fresco .

. Spaghetti alla bottarga profumati al rosmarino , un primo piatto veloce ma dal sapori intenso grazie alle erbe aromatiche fresche.

, un primo piatto veloce ma dal sapori intenso grazie alle erbe aromatiche fresche. Tagliolini al nero di seppia, una ricetta ancora più ricca di sapori con l’aggiunta di carciofi freschi .

. Orata al cartoccio con mela e kiwi , un piatto dal sapore agrodolce, in cui il sapore della frutta si abbina in maniera sublime alla polpa dell’orata.

, un piatto dal sapore agrodolce, in cui il sapore della frutta si abbina in maniera sublime alla polpa dell’orata. Pesce spada all’ ananas , frutto dal sapore esotico per assecondare i vostri slanci di fantasia in cucina.

, frutto dal sapore esotico per assecondare i vostri slanci di fantasia in cucina. Insalatona con le alici, dove non possono mancare ciliegini rossi e gialli, cipollotti bianchi a rondelle, fagiolini lessi, un peperone verde tagliato a bastoncini e il succo di mezzo limone .

a rondelle, lessi, un tagliato a bastoncini e il succo di mezzo . Insalata di mela verde, kiwi e polpa di granchio, un connubio di sapori tutto da provare!

