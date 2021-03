Non autosufficienti – Possamai (PD): “Rette e compartecipazione, famiglie in difficoltà. È una questione di giustizia sociale e il conto non può ricadere sui Comuni”

“La compartecipazione alle rette da parte delle persone non autosufficienti accolte in strutture protette è un problema di vera giustizia sociale. La Regione Veneto, storicamente modello nella residenzialità per persone con disabilità, non può sottrarsi ai suoi compiti di autorità regolatrice, né scaricare sui Comuni un onere insostenibile per qualsiasi bilancio comunale”. Il capogruppo del Pd Giacomo Possamai risponde in prima persona all’appello rivolto alla Giunta e al Consiglio regionali dal Cpah, il Coordinamento delle associazioni delle persone con disabilità della provincia di Treviso che raggruppa oltre 33 gruppi e sodalizi, ma anche dal coordinamento veronese e vicentino delle Famiglie Mosaico. “Un appello, quello delle famiglie, che richiama la politica regionale ad affrontare ‘con urgenza ma anche con equità’ – sottolinea Possamai – gli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato, che dal 2016 al 2020 hanno ribadito il principio che nella quota di compartecipazione alla retta mensile per l’ospitalità in strutture residenziali e centri educativi e occupazionali non vanno conteggiate le pensioni di invalidità né le cosiddette ‘accompagnatorie’ di cui beneficiano gli assistiti”.

“La Regione Veneto deve prendere atto – incalza Possamai – che, a 12 anni dalla legge che l’ha istituito, il fondo unico regionale per la non autosufficienza è sottofinanziato e continua a mancare l’atto di indirizzo necessario a stabilire criteri uniformi per la compartecipazione alla spesa, al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale; un atto di indirizzo previsto dalla stessa legge regionale 30/2009. In assenza di un necessario aggiornamento dell’importo della quota sanitaria pagata dalla Regione e di disposizioni regionali chiare, ponderate ed omogenee, si è scaricato sui Comuni l’onere della parte alberghiera della retta, inducendo le amministrazioni a rivalersi su assistiti e famiglie, introitando anche i cosiddetti sussidi di disabilità. Il risultato? Un ‘fai da te’ che ha un prezzo insostenibile per i Comuni, costretti ad indossare i panni dell’esattore iniquo per non finire in default e e per le famiglie, private di un sostegno economico per l’assistenza al proprio congiunto. Ma la questione rappresenta una vera ingiustizia sociale, perché in Ulss diverse si applicano regole diverse nel calcolo delle rette e nei regimi assistenziali”.

