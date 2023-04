Nomina del nuovo Assessore di Mogliano Veneto: è Francesca Caccin

MOGLIANO VENETO – Nel corso della conferenza stampa indetta questa mattina, sabato 1° aprile 2023, è stato nominato il nuovo Assessore alle Politiche sociali, per la Famiglia, alle Pari opportunità e ai Rapporti con l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria. Si tratta di Francesca Caccin, classe 1969, nata a Treviso e diplomata al liceo classico, coniugata e madre di due figli, che da molti anni milita in Fratelli D’Italia ed è stata candidata in varie competizioni elettorali. Imprenditrice, insieme al padre e al figlio gestisce l’Azienda Agricola Giulia, con sede a Campocroce di Mogliano Veneto, portando avanti una tradizione familiare specializzata nel settore dell’allevamento.

Oltre agli Assessori e ai numerosi Consiglieri, alla conferenza stampa erano presenti il Commissario Provinciale di Fratelli D’Italia Giuseppe Montuori, il Presidente del Circolo Fratelli D’Italia Mogliano Veneto Giancarlo Riovanto, il Segretario Provinciale della Lega Dimitri Coin e il Segretario della Sezione della Lega di Mogliano Veneto Carlo Albanese, ognuno dei quali ha espresso fiducia e auguri di proficuo lavoro all’Amministrazione Comunale in un percorso teso a governare la Città di Mogliano Veneto nella sua interezza, prestando ascolto a tutte le voci. Un supporto corale, che si fa sentire ad un anno dalle prossime amministrative.

«Credo che la forza di una comunità si misuri soprattutto nella sua attenzione ai più deboli, perché il traguardo è più bello se nessuno resta indietro. Il mio contributo, come Assessore alle Politiche sociali, per la Famiglia e alle Pari opportunità sarà sempre rivolto verso questa direzione.» ha dichiarato la neo eletta Assessore, molto legata ai valori cristiani e della famiglia.

«Sono certo che Francesca, con le sue capacità e la sua empatia, saprà portare un importante contributo e un nuovo impulso a quello che è uno dei settori strategici dell’Amministrazione Comunale.» ha aggiunto il Sindaco Davide Bortolato, dandole il benvenuto nella squadra.